Aziz Yıldırım Trabzon'da yaz okulu açtı

Açılış Ganita'da gerçekleşti ve Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Vali Yardımcısı Hacı Osman Hökelekli, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, diğer yetkililer ve öğrenciler katılım gösterdi.

32 farklı branşta 71 antrenör eşliğinde başlayan Yaz Spor Okulları'nın açılışında konuşan Vali Yıldırım, "18 ilçemizde hayata geçirilen Yaz Sporları ile çocuklarımız yaz tatilinde ne yapacaklarını düşünmek zorunda kalmayacaklar.

Yaz boyunca antrenörlerimizin rehberliğinde rahat bir ortamda kurslarımıza devam edecekler ve yeni eğitim sezonuna hem dinlenmiş hem de fiziksel olarak gelişmiş bir şekilde başlayacaklar. Bu kurslar sayesinde çocuklarımızın ne kadar ilerleme kaydettiklerini birlikte izleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

HERKESE TEŞEKKÜRLER

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise, "Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak amacımız çocuklarımızı spora teşvik etmek. Tatil dönemlerini spor yaparak geçirmeleri, sağlıkları için büyük önem taşıyor. Bu tür projelerin yararlı olduğuna inanıyor ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu da, "Spor kültürünü toplumun her kesimine yayma amacıyla düzenlenen bu etkinlikler, 18 ilçemizde spor aktiviteleri ile gençlerimizi buluşturacak." şeklinde konuştu.