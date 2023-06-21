Aziz Yıldırım yıllar sonra canlı yayına katılıyor

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'ın bu akşam Habertürk'ün canlı yayınına katılacağı iddia edildi.

Aziz Yıldırım yıllar sonra canlı yayına katılıyor

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe başkanı Ali Koç’u kongreye gitmesi konusunda çağrı yapan Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım yıllar sonra ilk kez canlı yayına katılma kararı aldı.

SAATİ HENÜZ BELLİ DEĞİL
Gazeteci Volkan Demir’in aktardığına göre, Aziz Yıldırım bu akşam henüz belli olmayan bir saatte, Habertürk’ün canlı yayınına konuk olarak gündeme dair açıklamalarda bulunacak.

Aziz yıldırım geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Fenerbahçe başkanı Ali Koç hakkında şu ifadelerde bulunmuştu;

"5 yıllık büyük tarihi bir başarısızlık vardır. Tribünlerde istifa sesleri yükselmektedir, takıma ve yönetime güvensizlik had safhadadır "Ali Koç ve yönetimine düşen bu seslere kulak vermek, mazeret ileri sürmeden, güven oyu alabilmek için olağanüstü genel kurula gitmek ve güven tazelemektir. 'İstenmediğim yerde durmam' diye taraftara söz verenler, daha hangi şekilde istenmedikleri kanaatine varacaklardır?

Mevcut yönetim, ilk gününden itibaren, başarısızlıklarına, yetersizliklerine, tek mazeret ve kaçış yolu olarak beni ve arkadaşlarımı göstermektedir. Beni ve arkadaşlarımı hayali bir düşman olarak görmekten, yapamadıklarınıza mazeret olarak göstermekten bir an önce vazgeçin.

Ben, bu kulübe 20 yıl başkanlık yaptım. Kulübe kazandırmış olduklarım ortadadır. Benim duruşum bellidir; hiçbir şeyi gizli kapaklı yapmadım, yapmam, bunu beni tanıyan herkes iyi bilir.

Bu kulüp tarihine geçmiş bir başkan olarak, Fenerbahçe için her zaman söyleyecek bir sözüm vardır. Bunu da hiçbir zaman kapalı kapılar ardında yapmadım. Fenerbahçe ile dertlenen insanların benimle muhtelif ortamlarda yaptığı görüş alışverişleri sizleri rahatsız etmemelidir, bu durum özellikle camiamızın içinde bulunduğu karamsar ortamda çok da olağan bir durumdur.

Bu kulüp, tüzüğün aradığı koşulları sağlayan yüzlerce başkan adayı çıkaracak potansiyele sahiptir. 'Ali Koç olmaz ise kimse kulübe mali destek sağlayamaz' sözü yandaşlarınız tarafından ortaya atılmış ve Fenerbahçe’de karşılığı olmayan bilinçli bir söylemdir.

Ayrıca bu söylem, insanları, Ali Koç’un sadece parası için başkan seçildiği gibi yanlış bir düşünceye yöneltmektedir. Fenerbahçe Spor Kulübü kimseye muhtaç değildir. Muhtaç olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır”

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