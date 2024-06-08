Aziz Yıldırım'dan apar topar flaş karar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
Aziz Yıldırım'dan apar topar flaş karar

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, bugün saat 13.30'da ofisinde basın açıklaması yapacak.

Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım, saat 13.30'da Altunizade'deki ofisinde basın açıklaması yapacak.

NELER OLDU?

Kulüp başkan vekili Erol Bilecik'in konuşması sırasında Aziz Yıldırım, kürsüye doğru hareketlendi.

Aziz Yıldırım'ın kürsüye gelmesi üzerine Ali Koç ayağa kalkarak kendisini karşıladı. İkilinin el sıkışmasının ardından taraftarlar "Fenerbahçe" şeklinde tempo tuttu.

Kürsüde genel kurul divan başkanlık seçiminden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Aziz Yıldırım, Vefa Küçük'e hitaben "Sen oraya seçilmeden oturdun." ifadesini kullandı.

Vefa Küçük, kongre üyelerine "Kürsü işgal edilmiştir." derken Aziz Yıldırım'a 30 saniye konuşma hakkı tanıdığını duyurdu.

Mikrofona gelerek kongre üyelerine seslenen Aziz Yıldırım, "Sevgili Fenerbahçeliler 1 dakika beni dinleyin. Burada Fenerbahçe'ye yakışır bir kongre olmasını istiyoruz. Ancak yapılan seçim gayri demokratik oldu. Ben buradan ayrılıyorum, yarın oy atmaya geleceğim. Benim arkadaşlarımdan isteyen ayrılabilir, isteyen kalabilir. Hepinize teşekkür ediyorum." diyerek stadı terk etti.

İlgili Haberler
İşte caniliğin fotoğrafı. Kediye sopayla saldırdı
Hakim Ziyech küplere bindi
Hakim Ziyech küplere bindi
Ali Koç kongre üyesine patladı
Son Haberler
Diyanet imamlara ‘Tarafsız olun’ çağrısı yaptı. Hayırdır inşallah Gündem
Diyanet imamlara ‘Tarafsız olun’ çağrısı yaptı. Hayırdır inşallah
Siirt’te sıcaktan etkilenen kaplumbağaya su içirdi Yerel Haberler
Siirt’te sıcaktan etkilenen kaplumbağaya su içirdi
Hem ABB hem de Valilikten uyarı üstüne uyarı! Bu saatlerde sakın dışarı çıkmayın yolda kalırsınız Gündem
Hem ABB hem de Valilikten uyarı üstüne uyarı! Bu saatlerde sakın dışarı çıkmayın yolda kalırsınız
İş Bankası yarın için uyardı. Tüm müşterilerine mesaj gitti Ekonomi
İş Bankası yarın için uyardı. Tüm müşterilerine mesaj gitti
Cezası 9 bin 943 lira! Aracına bunu yaptırmayanın başı belada Ekonomi
Cezası 9 bin 943 lira! Aracına bunu yaptırmayanın başı belada
Kapıdaki tehlike. Üçüncü Dünya Savaşı başlayınca neler olacak Yaşam
Kapıdaki tehlike. Üçüncü Dünya Savaşı başlayınca neler olacak
Özgür Özel: Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı forslu bayrakla ağırlayacağım Gündem
Özgür Özel: Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı forslu bayrakla ağırlayacağım