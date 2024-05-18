Aziz Yıldırım'dan flaş Ali Koç açıklaması

Fenerbahçe'de tekrar başkan adayı olan Aziz Yıldırım, İstanbul Ticaret Odası’ndaki (İTO) Fenerbahçelilere Cemile Sultan Korusu'nda düzenlediği toplantıda açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, şunları söyledi:

- 60 bin üye var. Hiç kimse aday çıkmayacak mı? Elini taşın altına koymayacak mı? İsterdik ki 5 tane ayrı başkan adayı çıksın.

- Fenerbahçe’ye mal yaratan tek başkan benim. Hep borçtan bahsediliyor ama bıraktığım maddi kaynaktan bahsetmiyorlar.

- Başkanlığımdaki son yıllarımda mahkemelerle uğraştık. Şimdi gelirsek kafamız tek bir şeye çalışacak: Fenerbahçe’yi şampiyon yapmaya. Tek isteğim Fenerbahçe’yi şampiyon yapmak.

- Bu şekilde gidersek şampiyon olma şansımız çok az. Ancak uzlaşma ve barışmayla ayağa kalkabiliriz. 4 sene bizden 6 sene buradan 10 yıldır şampiyon olamıyoruz. Her şey için yeni bir sayfa açalım.

- Spor kulüpleri devletle kavga edemez. Kimseyle kavga etmem. Tek derdim 3 Temmuz sonra oluşan maddi hasarın tespit edilmeli. Masaya oturup konuşup anlaşmamız lazım. O zaman ne borç kalır ne de bir şey kalır.

- Ben başkan olduğumda “Ali Şen başkan Fenerbahçe şampiyon” diye bağırıyorlardı. 20 sene boyunca kimse bağırmadı. Bir sürü olay yaşadık hiç Ali Şen gelsin konuşsun demedim. Bana gelsin konuşsun diyorlardı. İşte geldim.

- Ali bey ile bir araya geliriz ama önemli olan fikirde anlaşmak. Ben sırf başkan olmak için gelmiyorum. 20 sene yaptım, bana ne katacak başkanlık. Beni anlayın. Ne yapacaksak gelin imece usulü hep birlikte yapalım.

- Fenerbahçe kolejini yapacağım.

- Otobüsü kurşunlayan failler belli ancak açıklamak istemiyorlar. Eğer seçilirsek bunun çözümü için uğraşacağız.