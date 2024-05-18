Okay Yokuşlu'nun dünyası yıkıldı

Beyza Damgacıoğlu
Okay Yokuşlu'nun dünyası yıkıldı
Milli futbolcu Okay Yokuşlu'nun takımı West Bromwich Albion, Championship play-off maçında Southampton'a elendi ve Premier Lig'e çıkma şansını kaybetti.

İngiltere Championship play-off yarı final rövanş karşılaşmasında Southampton, evinde Okay Yokuşlu'nun formasını terlettiği West Bromwich'i ağırladı.

St. Mary Stadı'nda oynanan maçı 3-1 kazanan Southampton, adını finale yazdırdı.

0-0 biten ilk maçın rövanşında ev sahibine galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Will Smallbone ve 78 ve 86. dakikalarda Adam Armstrong attı.

Armstrong, ikinci golünü penaltıdan kaydetti.

West Bromwich'in tek golü 90+7'de Cedric Kipre'den geldi.

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Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Okay Yokuşlu, 64 dakikada yerini Yann MVila'ya bıraktı.

FİNALİN ADI BELLİ OLDU
Bu sonuçla finale çıkan Southampton, play-off final maçında Leeds United ile karşılaşacak.

Finali kazanan, Premier Lig'e çıkan son takım olacak.

Championship'i lider tamamlayan Leicester City ve ikinci sıradaki Ipswich Town, doğrudan Premier Lig'e çıkmıştı.

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