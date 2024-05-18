Arda Güler'den herkesi şaşkına çeviren fotoğraf. Sosyal medyadan paylaştı

Düzenleme: Aytunç Akın
Arda Güler'den herkesi şaşkına çeviren fotoğraf. Sosyal medyadan paylaştı
Real Madrid'de forma giyen genç milli yıldız Arda Güler'in sosyal medyadan yaptığı paylaşım gündem oldu.

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanya La Liga'da şampiyon olmanın sevincini yaşadı.

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La Liga'da son 4 maçında 3 gol atarak dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Arda, teknik direktör Ancelotti'den tam not aldı.

Diğer taraftan Real Madrid taraftarı da Arda Güler'e büyük destek verdi.

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Ancelotti'nin öğrencileri, Madrid kentinde şampiyonluk turu attı.

Tur, renkli görüntülere sahne oldu.

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Carlo Ancelotti, ligde 71 dakikada bir gol atmayı başaran Arda için, "Olmayacak anlarda bile goller atıyor." sözlerini sarf etti.

SON HALİNİ PAYLAŞTI
Fiziksel gelişimine iyi bir şekilde devam eden ve çalışmalarını aksatmayan Arda Güler, yaptığı antrenmandan fotoğraf paylaştı.

'No days off' (Tatil yok) paylaşımını yapan Arda'nın fotoğraflarına beğeni yağdı.

İşte Arda Güler'in yaptığı paylaşımlar;

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