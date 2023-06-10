Aziz Yıldırım'dan flaş karar

Fenerbahçe'de Ali Koç'un istifasını isteyen taraftarların başkanlığa dönmesini talep ettikleri Aziz Yıldırım'ın kararı belli oldu.

Aziz Yıldırım'dan flaş karar

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un istifasını isteyen taraftarların tekrar kulübün başına geçmesini istedikleri Aziz Yıldırım'ın kararını verdiği ortaya çıktı.

Hürriyet'ten Mehmet Aslan'ın yazısına göre Aziz Yıldırım düğmeye bastı. Aslan, Ali Koç'un planını da yazısında aktardı.

Aslan'ın yazısından bir bölüm şöyle:

Fenerbahçe’nin 17 Haziran’da Olağan Mali Kurul Toplantısı var. Yönetim ve başkan Ali Koç şimdi harıl harıl bu genel kurula hazırlanıyor. Eleştirilerin yoğunlukta olacağını hesaplayan Ali Koç yönetimi genel kurul için bir sürpriz hazırlığında...

1-) Yeni teknik direktörü genel kurulda açıklama olasılığı yüksek.

2-) Transferde 2 hatta 3 yıldız oyuncu müjdesi genel kurul öncesi açıklanabilir. Bütün bunlar bir hazırlık. Gerçekleşir mi bilmiyorum. Ama planlamanın bu yönde olduğuna eminim.

Şimdi gelelim asıl bombaya... Bomba diyorum çünkü Fenerbahçe’de Olağanüstü Genel Kurul için inanılmaz gelişmeler yaşanıyor.

Geçtiğimiz sezon, “Seni taraftar ile göndereceğim” diyerek Ali Koç’a mesaj gönderen eski başkan Aziz Yıldırım çalışmalara başladı.

Yıldırım, çok ünlü 4 Fenerbahçeli işadamına mesaj gönderdi.

- Başkanlık için hazır mısınız? Hazırsanız çalışmaya başlayalım.

Bu 4 isimden henüz bir yanıt alabilmiş değil. Ama “Hayır” yanıtına karşın da ‘B planı hazır.’

Gerekirse kendisi aday olacak. Şimdiden eski arkadaşlarıyla biraraya geliyor. Bunlar dün itibariyle Fenerbahçe’nin gerçekleri.

Yarın ne olur, hep birlikte göreceğiz...

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