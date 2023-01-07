Aziz Yıldırım'ın geçmişini açıkladı. Şerafettin Tilki'nin yazısından bomba haber çıktı

Yeniçağ'ın her yazısı olay olan yazarı Şerafettin Tilki'nin dünkü "Aziz Yıldırım başkanlığa soyunuyor" başlıklı yazısı yine gündem oldu.

Tilki, Aziz Yıldırım'ın uzun bir aradan sonra Zorlu AVM'deki Parle'de göründüğünü yazmış, arkasındaki masada oturarak neler olup bittiğini öğrenmiş, bunu da okurlarına aktarmıştı.

Buna göre; yanında gazeteci Necil Ülgen vardı, Aykut Kocaman da onlara katılmıştı. Diyordu ki Tilki;

"Ayrıca birkaç özel saz arkadaşları daha gelip gittiler. Yıldırım ile prensi hala masada kaldılar. Kaç saat oldu kestiremedim. Gittiğimde ordaydılar. Kalktım hala yerinde sayıyorlardı.

Burada bir parantez daha açmalıyım.

Spor medyasında BİP çetesi olarak bilinen rant yapısına karşı bu iki isim (Aziz Yıldırım-Necil Ülgen) dik durdu. Ülgen, çatıya girmeyip; temeline kibrit suyu dökmeye çalıştı. Yıldırım daha da ileri gidip resmen savaş açtı. Hem de öyle böyle değil. Herkesi karşısına alsa da, BİP, BİPPP diye öttürdü!

Parantezi kapatayım.

Elbette bu ikilinin yıllar sonra barışması rastlantı değil. Kalkıp gelip bu işin kalbimde boy göstermeleri tesadüf hiç değil.

BİP çiler yeniden, küllerinden doğmak için sponsorluk arıyorlar ya. Hani hatırlayın yazmıştım, konuyu.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye kadar götürmüşlerdi işi. İşte ona karşı hamle olarak görüyorum.

Federasyon Başkanvekili Murat Aksu Beşiktaşlı olsa da, Yıldırım’a en yakın isim. Yani bu kez rantçıların işi hiç de kolay değil.

Biippp, didiitttt.. çekilin yoldan.

Geliyor Daltonlar. Ama karşılarında Redkit ve Düldül var(!)

İster misiniz Yıldırım TFF başkanlığına soyunsun.

Olmaz olmaz demeyin."

AZİZ YILDIRIM'IN GEÇMİŞİNİ AÇIKLADI

ADINI KİMSE BİLMİYORDU

Oysa yazıda çok daha önemli başka sırları da açıklamıştı Tilki. Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe başkanlığına giden yolda işine geleni nasıl kullandığını, önünü nasıl açtığını.

1990'lı yılların başında Köksal Özbek'i güya başkan yapmak için gazete gazete nasıl dolaştırdığını... Sonra nasıl safdışı bıraktığını...

Basının kapısını açmak için o dönem Günaydın Gazetesi'nde yazar olan Fenerbahçe'nin efsane kaptanlarından Onur Kayador'dan nasıl yararlandığını...

Onur Kayador'un tanıştırdığı Günaydın'ın o dönem spor müdürü olan Talay Erker'le nasıl yakınlaştığını, Kumkapı gecelerini... Başkan olduktan sonra Onur Kayador'u kulüp üyeliğinden bile attığını...

Medya yolculuğunda daha sonra Alaattin Metin'i nasıl asistanı gibi yanında gezdirdiğini... İstediği şekilde haber ve yorum yazdırmasını...

Metin'in daha sonra Yıldırım'ın yakınlaştığı hatta "Prensim" dediği Necil Ülgen'i nasıl kıskandığını... Öyle ki Ülgen, gazete pruflarını (ertesi gün çıkacak olan gazetenin prova baskısı olan kağıt) Yıldırım’a iletip icazet alışını.

Ama sonra araya girenlerin (Alaattin Metin olabilir) Yıldırım'la Ülgen'in arasını nasıl açtığını...

Bu ikilinin yıllarca (Parle'deki buluşmaya kadar) bir araya gelmediklerini, hatta küstüklerini...

İşte o Aziz Yıldırım yine sahneye çıktı. Fenerbahçe başkanı olurken rakiplerini birer birer alt eden, çok samimi olduklarını bile gözünü kırpmadan safdışı bırakan Aziz Yıldırım.

Tilki yazısında TFF Başkanlığı'na soyunursa şaşırmayın diyor.

Olur mu olur? Eğer yola çıkarsa bu uğurda neler yapabileceği dosta düşmana duyurulur.

Tıpkı geçmişte olanlar gibi. Bir kaç örneği yukarıda, ona göre.