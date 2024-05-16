Aziz Yıldırım’ın gururdan göğsünün kabardığı an

Düzenleme: Erkavim Yıldırım
Aziz Yıldırım’ın gururdan göğsünün kabardığı an
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım’ın futbolcu kızı Yaz’ın İngiltere’deki bir maç anısını anlattığı görüntüler viral oldu.

Fenerbahçe’de 20 yıllık başkanlık yapıp 6 şampiyonluk yaşan Aziz Yıldırım’ın İngiltere’de oynayan futbolcu kızı Yaz’ın geçtiğimiz yıl 3 Temmuz panelinde yaptığı konuşma sosyal medyada yeniden gündem oldu.

aziz6.jpg"DÜŞERSENİZ AYAĞA KALKIN"

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği’nin panelinde konuşan Yaz, “Şimdi ben Londra’da futbola gidiyorum. Futbolu çok seviyorum ve oynuyorum. Şimdi bir maçta ben sakatlandım. Şimdi koçlar falan geldi ‘İyi misin’ dediler. Ben kalktım, ‘beni koymayın masaya’ dedim. Yani beni kaldırmayın, gene oynayacağım dedim. Hala ağrıyordu, ondan 1 dakika sonra gol attım. Düşerseniz ayağa kalkın” diye konuştu.

SALONDA ALKIŞ KOPTU

Yaz’ın konuşmasının ardından salonda alkış tufanı koptu. Minik futbolcu Yaz'ın bu görüntülerine sosyal medyada beğeni yağdı.

HENÜZ 11 YAŞINDA

Aziz Yıldırım'ın eşi Gonca Yıldırım'dan olan 11 yaşındaki çocuğu Yaz yurt dışında futbol oynuyor. Yaz'ın daha önce bir maçta gol sonrası Cristiano Ronal gibi sevinmesi gündem olmuştu.

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