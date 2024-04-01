Aziz Yıldırım'ın savunması ortaya çıktı. Çatıda keskin nişancı detay

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor ile yapılan maç sonrası yaşanan olaylarda yerel yönetim ve güvenlik güçlerini sorumlu tuttu.

Bu iddialar üzerine, Trabzon Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü'nün savunması kamuoyuna açıklandı.

VALİ AZİZ YILDIRIM ELEŞTİRİSİ

Ali Koç'un eleştirileri arasında Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ve Emniyet Müdürü de bulunuyor.

İçişleri Bakanlığı, Valilik ve Emniyet hakkında herhangi bir iç soruşturma başlatmadı. Savunmada, güvenlik önlemleriyle ilgili herhangi bir eksiklik kabul edilmedi ve tüm önlemlerin alındığı belirtildi.

ÇATIDA KESKİN NİŞANCI

Savunmada, 2014'teki "çatılardaki keskin nişancı" olayına ve stadyum içi ve dışındaki polis varlığının Trabzon halkında yarattığı rahatsızlığa işaret edildi. 2015'ten sonra Trabzonspor ve Fenerbahçe yöneticileriyle yapılan görüşmeler sonucunda, stadyum güvenliğinin daha fazla özel güvenlik görevlisine bırakılmasının kararlaştırıldığı hatırlatıldı.

31 MART SEÇİMLERİ

Ayrıca, 2018'den itibaren Fenerbahçe'nin Trabzon'da oynadığı maçlarda en yüksek sayıda güvenlik görevlisinin görevlendirildiği vurgulandı. 31 Mart seçimleri sırasında ve CHP lideri Özgür Özel'in Trabzon ziyareti hakkında istihbarat olmasına rağmen, emniyet güçlerinin izinsiz çalıştığına dikkat çekildi.

Maçtan önce ve maç günü yapılan İl Güvenlik Kurulu toplantısında, Fenerbahçe tarafından herhangi bir güvenlik endişesi bildirilmediği ifade edildi.