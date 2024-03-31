Cem Küçük seçim hezimetinin sorumlusunu açıkladı. Flaş Fenerbahçe detayı

Kaynak: Haber Merkezi
Cem Küçük seçim hezimetinin sorumlusunu açıkladı. Flaş Fenerbahçe detayı
Hükümete yakın gazeteci Cem Küçük, seçim sonuçlarını Fenerbahçe üzerinden değerlendirdi, AKP'nin Trabzon adayı Ahmet Metin Genç'i işaret etti.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde CHP'nin büyük yükselişi AKP'de şok etkisi yarattı.

Hükümete yakın gazeteci Cem Küçük; sosyal medya hesabından dikkat çekici bir açıklama yaptı.

Ankara ve İstanbul başta olmak üzere bazı büyükşehirlerde de büyük oy kaybeden AKP'de; sonuçlara ilişkin konuşan Cem Küçük; ilk yorumunda ekonomi ve emeklilere dikkat çekti.

Küçük, ikinci paylaşımında Fenerbahçe için 'şikeci' suçlamasında bulunan Trabzon AK Parti adayına değindi.

Küçük şu ifadeleri kullandı:
"Kim ne derse desin Fenerbahçe’ye yapılan haksızlıklar da seçim sonuçlarında az veya çok etkili oldu."

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NE OLMUŞTU?

AKP'nin; Trabzon Büyükşehir Belediye adayı Ahmet Metin Genç; Fenerbahçe maçından sonra Trabzonspor'a destek amacıyla düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi "şikeci" ilan etmişti. Genç, "Beşiktaş ve Fenerbahçe UEFA'nın sitesinde güncel olarak hala şikeci kulüp olarak duruyorken utanmadan 2011'in Süper Kupası'nı oynamaya kalkıyor" demişti.
Cem Küçük, o dönemde de Ahmet Metin Genç'e tepki göstermiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Fenerbahçe ve Beşiktaş’a şikeci diyeceksin. Üstelik tüm mahkemeler bitmiş ve iki takım da temize çıkmışken. Sonra bu takımların taraftarlarından oy isteyeceksin. AK Parti Trabzon’da bu söylemle oy alır ama ülke genelinde ters teper."

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