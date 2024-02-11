Azra Akın doğuma günler kala böyle poz verdi

2017 yılında Atakan koru ile dünya evine giren ünlü oyuncu Azra Akın, bundan yaklaşık 6 yıl önce ilk çocuğu Demir’i kucağına almıştı.

Akın, geçtiğimiz günlerde ise 6 yıl aradan sonra ikinci kez hamile olduğunu duyurmuştu.

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan karnı burnunda Azra Akın, hamileliğinin 7. Ayında siyah fötr şapkası, uzun ve çift yırtmaçlı siyah elbisesi ve deri ceketi ile oldukça neşeli bir şekilde video paylaştı.

Paylaşımına Fazıl Say ve Serenad Bağcan’dan ‘Sordum sarı çiğdem’e’ şarkısını ekleyen Akın, paylaşımını “Sevgili Yasemin’in objektifinden, toplantı öncesi…” notu ile paylaştı..