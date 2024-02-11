Azra Akın doğuma günler kala böyle poz verdi

Serpil Demir
Azra Akın doğuma günler kala böyle poz verdi
2002 yılında Dünya Güzeli unvanını alan güzel oyuncu Azra Akın, ikinci bebeğini kucağına almaya gün sayıyor. 7 aylık hamile olan Azra Akın, sosyal medya hesabından karnı burnunda son pozlarını paylaştı.

2017 yılında Atakan koru ile dünya evine giren ünlü oyuncu Azra Akın, bundan yaklaşık 6 yıl önce ilk çocuğu Demir’i kucağına almıştı.

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Akın, geçtiğimiz günlerde ise 6 yıl aradan sonra ikinci kez hamile olduğunu duyurmuştu.

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Sosyal medya hesabından bir video paylaşan karnı burnunda Azra Akın, hamileliğinin 7. Ayında siyah fötr şapkası, uzun ve çift yırtmaçlı siyah elbisesi ve deri ceketi ile oldukça neşeli bir şekilde video paylaştı.

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Paylaşımına Fazıl Say ve Serenad Bağcan’dan ‘Sordum sarı çiğdem’e’ şarkısını ekleyen Akın, paylaşımını “Sevgili Yasemin’in objektifinden, toplantı öncesi…” notu ile paylaştı..

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