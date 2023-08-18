Baba inadı yüzünden kavuşamayan gençler 3 gün arayla intihar etti

Baba inadı yüzünden kavuşamayan Dilan Tuna ve Yakup Sönmez 3 gün arayla intihar etti. Gençler mezarda kavuştu. Ortaya çıkan acı olaya “100 yıl sonra bile bu hikaye anlatılacak” yorumu yapıldı.

Baba inadı yüzünden kavuşamayan gençler 3 gün arayla intihar etti

Muş’un Korkut ilçesine bağlı Tan köyünde karşılıklı sevgi besleyen Dilan Tuna (21) ve Yakup Sönmez (26), 3 gün arayla hayatına son verdi. Yan yana toprağa verilen Tuna ve Sönmez’in mezar taşlarına tülbent bağlandı. Yakup Sönmez'in babası F.S., Dilan'ı defalarca istemelerine rağmen ailesinin vermediğini iddia etti. Dilan'ın babası M.İ.T. ise "3 yıl önce kızımı istemeye geldiler. 'Kızım küçük' dedim. 3 yıl boyunca kimse kız istemek için kapıma gelmedi” ifadesini kullandı.

Korkut ilçesine bağlı Tan köyünde yaşayan Dilan Tuna ile Yakup Sönmez birbirine aşık oldu. Yaklaşık 3 yıl önce Yakup Sönmez'in isteği üzerine ailesi Dilan'ı aynı köyde yaşayan ailesinden istedi. Dilan'ın babası, yaşı küçük olduğu gerekçesiyle kızını vermedi. Dilan Polat, 10 Ağustos günü intihar etti. Bu olayın ardından Yakup Sönmez de 13 Ağustos günü yaşamına son verdi. Köy mezarlığında yan yana defnedilen gençlerin mezar taşlarına tülbend bağlandı.

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‘DEFALARCA GİTTİM, KAPISINDAN ÇEVİRDİ’

Yakup Sönmez'in babası F.S., acılarının büyük olduğunu belirtti. Oğlunun 26 yaşında canına kıydığını ifade eden F.S., "Oğlum, bizim köyden Dilan isminde genç bir kıza sevdalandı. Ben de babalık görevi yaparak kızı istemeye gittim ama kızın babası vermedi. Defalarca gittim, çoğu zaman bizi kapıdan çevirdi. Köyde hatırı sayılır kim varsa gönderdim kapısına ama olmadı. Dilan hayatına kıydıktan sonra ben 'Yakup'a dikkat edin' dedim ama 'koyunların yanına gideceğim' dedi, gitti bir daha gelmedi. Her şey bir anda oldu. Sosyal medyada gündem olduğu gibi başlık parası gibi bir durum yok. Kimse benden başlık parası istemedi. Keşke başlık parası isteselerdi, malım mülküm vardı, oğluma kurban ederdim. Ama şimdi malın mülkün bir anlamı kalmadı" dedi.

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‘BAŞLIK PARASI İSTEMEDİM, KIZIMIN YAŞI KÜÇÜKTÜ’

Sönmez ailesinin 3 yıl önce kızını istediklerini belirten Dilan Tuna'nın babası M.İ.T. de başlık parası iddialarının doğru olmadığını belirterek şöyle konuştu:

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"3 yıl önce kızımı istemeye geldiler. 'Kızım küçük' dedim. 3 yıl boyunca kimse kız istemek için kapıma gelmedi. Kimseden başlık parası falan istemedim. Çocukların birbirini sevdiğini de duymadım. Vahim olay yaşandıktan sonra gençlerin birbirlerine karşı sevgi beslediklerini duydum. Benim ailemi ve bana karşı sosyal medya başlatılan karalama kampanyasına karşı hukuki süreç başlattım. Bu yalan haberler tarafımızı üzdüğü gibi acımızı da katbekat arttırmıştır. Bu kişiler sadece iki genç insanın günahını almakla kalmamış aynı zamanda geniş ailemizi de zan altında bırakmıştır. Gençlik heyecanının bir anlık faciaya dönüşmesinin nedenini sanki evlenmek isteyen iki genci, başlık parası denen ilkellik yüzünden kaybetmişiz gibi göstererek aslında insanlıkla hiçbir alakaları olmadıklarını kanıtlamışlardır."

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