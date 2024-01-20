Baba kalp krizinden 2 yaşındaki bebek öldü

Açlıktan ölmüş halde bulunan 2 yaşındaki çocuğun, iki hafta boyunca yaşam savaşı verdiği söyleniyor. Anne Sarah, medyaya demecinde, 'buzdolabını açamayacak kadar küçüktü' dedi.

Ölen bebeğin 43 yaşındaki annesi Sarah Piesse, The Sun'a demecinde, oğlunun çaresizce yiyecek ve su aradığını hayal ettiğinde "derin bir pişmanlık duyduğunu ve olayın aklından hiç çıkmadığını" belirtti.

Üç kızları ve yedi yaşında bir oğlu olan çift, 2019'da ayrıldı ve çift Bronson'un, babasıyla birlikte yaşamasına karar verdi.

CANSIZ BEDENİ BABASININ YANINDA BULUNDU

Anne, The Sun'a verdiği demeçte, "Şimdi tek düşünebildiğim, onun açlıktan ölmek üzere olduğu, yukarı uzanıp yiyecekleri almaya çalıştığı. Buna dayanamıyorum. (Boyu gereği) Buzdolabını açmak için uzanabileceği mesafeye yaklaşık 5 cm uzaktaydı. Son anlarını yalnız geçirdi, çok susamış ve çok aç olmalıydı. Ağlıyor olmalı. Kafası çok karışmış olmalı. Ve Kenny yerde yatıyordu. Babasının uyuduğunu düşünmüş olması için dua ediyorum." dedi.

GÖREVLİLER EVE İKİ KEZ GELMİŞ

İl meclisi sözcüsü, sosyal hizmet görevlisinin Bay Battersby ile 27 Aralık'ta iletişime geçtiğini ve 2 Ocak'ta bir ziyaret ayarladığını teyit ederek doğruladı. Görevliler eve geldiklerinde kapıyı çaldılar fakat cevap alamadılar.

Haber verilmeden 4 Ocak'ta yapılan ikinci bir ziyaretin de cevapsız kalmasından sonra Lincolnshire Polisi ile tekrar temasa geçildiği aktarıldı.

Günler sonra 9 Ocak'ta sosyal hizmet görevlisi, baba Battersby ve oğlunun cansız bedenlerinin bulunduğu eve girebildi.

ANNE: KENDİMİ ASLA AFFETMEYECEĞİM

Anne, konuya ilişkin demecinde pişmanlığını dile getirdi:

Sonunda o kadar güçsüz düşmüş olmalı ki pes etmeye karar verdi ve babasına tutunarak bacaklarına sarıldı. Orada olamadığım için kendimi asla affetmeyeceğim. Onu o evde tek başına hayal ettiğimde kendimi başarısız, zalim ve bencil hissediyorum.