Kalp sorunu yaşayanlara müjde. Yapay zeka 4 dakikada tespit ediyor

Kalp hastalıklarının tanı ve tedavi takibinde son teknolojik bir yöntem olan cardisio yani yapay zeka ile ilgili Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Hayri Alıcı bilgi verdi.

Dr. Alıcı, “Kalp hastalıklarının tanısında EKG’nin 3 boyutlu ve uzun kayıtlı versiyonu olan Vektokardiyogram (VCG) verileri, yapay zekâ analizi ile daha detaylı bir şekilde incelenerek kalp sağlığı hakkında bilgi vermektedir” dedi.

“YAPAY ZEKA HIZLI VE ETKİLİ BİR YÖNTEMDİR”

Dr. Alıcı, VCG verilerinin kalbin elektriksel aktivitesinin 3 boyutlu bir görüntüsünü sunduğunu belirtti.

Dr. Alıcı, “Bu veriler, kalbin yatay, dikey ve derinlik bileşenlerinin analizine olanak sağlar. Yapay zekâ algoritmaları, bu verileri kullanarak kalp damar tıkanıklıkları, kalp ritim bozuklukları ve yapısal kalp hastalıkları gibi durumları değerlendirir” diye konuştu.

“YAPAY ZEKA ANALİZİ BİRÇOK AVANTAJ SAĞLAR”

Dr. Alıcı, cardisio analizinin araştırmalarla desteklenen bir yöntem olduğunu söyledi.

Dr. Alıcı, “Bu yöntem, hasta dinlenirken uygulanır, efor istemez. Ayrıca opak madde, radyasyon veya damarsal girişim gibi zararlı yöntemlere gerek kalmadan kalp sağlığı ve hastalıkları hakkında hızlı ve güvenilir sonuç verir. Yapay zekâ ile daha doğru teşhis ve tedavi takibi yapılır” ifadelerini kullandı.

“YAPAY ZEKA KALP HASTALIKLARININ ERKEN TEŞHİSİNE YARDIMCI OLUR”

Dr. Alıcı, yapay zekâ analizinin kalp hastalıklarının erken teşhisinde faydalı olduğunu anlattı.

Dr. Alıcı, “Bu analiz, tedavi yöntemlerinin iyileştirilmesine ve hastaların takibinin kolaylaştırılmasına katkı sağlar. Ancak, yapay zekâ analizlerinin sonuçlarının her zaman bir uzman doktor tarafından onaylanması gerekir" dedi.

“CARDİSİO UYGULAMASI KARDİYOLOJİ KLİNİĞİMİZDE YAPILMAKTADIR”

Dr. Alıcı, “Kliniğimizde cardisio uygulaması, uzman kardiyolog muayenesi, EKG ve EKO ile birlikte tam bir klinik değerlendirme şeklinde yapılmaktadır. Bu uygulama, kalp hastalığı riski olanlarda damarsal, yapısal ve ritim bozuklukları açısından kalp hastalığı olup olmadığını belirlemek, Covid-19 gibi kalbe zarar verebilecek ağır enfeksiyon geçirenlerde kalp hastalığı tespiti, Efor testi yapamayan veya yetersiz kalanlarda kalbin beslenmesinin değerlendirilmesi, Kalp hastalığı olsun veya olmasın kalp dışı cerrahi operasyonlarda, ameliyat öncesinde kalp hastalığı riskinin saptanması, Kişilerin klinik durumlarına göre Check-up programlarında kullanılmaktadır” şeklinde açıkladı.