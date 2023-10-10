Baba Vanga’nın inanılmaz Orta Doğu kehanetinde yer yerinden oynayacak. Yok artık bunu da mı bildi

Tüm dünya Hamas'ın saldırılarını konuşurken, Baba Vanga'nın kehanetleri yeniden gündem oldu. Ünlü kâhinin söyledikleri gerçekleşiyor mu? İşte Baba Vanga'nın Orta Doğu ile ilgili kehanetleri...
7 Ekim Cumartesi günü Hamas İsrail’e yönelik başlattığı saldırılarla tüm dünya basının gündemine oturdu. Hamas, saldırılarda İsrail'e binlerce roket attı, karadan Gazze sınırındaki Yahudi yerleşim yerlerine sızarak çok sayıda İsrailliyi rehin aldı.
Saldırı, sadece İsrail’de değil, tüm dünyada şoke etkisi yaratırken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da ilk açıklamasında “Artık bir savaşın içindeyiz” derken İsrail'in Hamas'a vereceği yanıtın çok sert olacağını söyledi.
Tüm bu olanlar da Baba Vanga’nın “büyük Müslüman savaşı” öngörüsünü yeniden gündeme getiriyor. Aslında İsrail ile Hamas’ın 2007’den bu yana gerilimli bir ilişkiye sahip olması, Baba Vanga’nın kehanetlerini bu kadar endişe verici kılıyor.
“Balkanların Nostradamusu” olarak bilinen ünlü kâhin; 11 Eylül saldırıları, 2004 yılında Hint Okyanusu'ndaki yıkıcı tsunami ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ile birlikte Barack Obama'nın da ABD başkanlığını tahmin etmişti.
Şimdi de İsrail’de yaşananlar ünlü kâhinin, Avrupa ile “büyük Müslüman savaşı” hakkındaki kehanetlerini akıllara getiriyor. Vanga’nın “büyük Müslüman savaşı” ile ilgili kehaneti, Avrupa işgal edilerek 2043 yılında Müslüman halifeliğinin kurulmasıyla sonuçlanıyor.
Ancak Vanga’nın tahminlerinin kesinliği oldukça tartışılıyor, hatta bazıları Vanga’nın böyle kehanetleri olmadığını, çeşitli yorumlarla bu kehanetlerin ortaya çıktığını belirtiyor.
BABA VANGA KİMDİR?
1911'de doğan Baba Vanga, 12 yaşında yaşanan bir kum fırtınası yüzünden kör kaldı. Fakat bu kaybıyla yeni bir yeteneği oldu ve gelecekle ilgili sesler duymaya başladı.
Baba Vanga'nın sözlerini yorumlayan uzmanlar ünlü kâhinin birçok şeyi yıllar öncesinden bildiğini belirtiyor.