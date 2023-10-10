Baba Vanga’nın inanılmaz Orta Doğu kehanetinde yer yerinden oynayacak. Yok artık bunu da mı bildi

Tüm bu olanlar da Baba Vanga’nın “büyük Müslüman savaşı” öngörüsünü yeniden gündeme getiriyor. Aslında İsrail ile Hamas’ın 2007’den bu yana gerilimli bir ilişkiye sahip olması, Baba Vanga’nın kehanetlerini bu kadar endişe verici kılıyor.