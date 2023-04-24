Babacan ‘Bir vaadimiz daha hayata geçti’ diyerek açıkladı

Ali Babacan, sosyal medya hesabından Erdoğan’ın ÖTV muafiyeti açıklamasını,‘ Bir vaadimiz daha hayata geçti’ diye alıntılayarak paylaştı.

Babacan ‘Bir vaadimiz daha hayata geçti’ diyerek açıkladı

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ticari aracını yenilemek isteyen esnaftan ÖTV alınmayacağı açıklamasına ilişkin, “Bir vaadimiz daha hayata geçti. Düşünün ki bizim eylem planımızdaki tüm maddeler gerçekleşirse nasıl olur? Hepimiz mutlu oluruz değil mi? Biraz daha sabır” dedi.

ERDOĞAN ÖTV MUAFİYETİ AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi Twitter hesabından “ÖTV muafiyeti uygulaması esnafımıza hayırlı olsun” notuyla yaptığı paylaşımla aracını yenilemek isteyen esnaftan ÖTV alınmayacağını duyurdu. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Erdoğan’ın tweetini alıntılayarak Twitter hesabından paylaşım yaptı. Babacan yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

“Arkadaşlar bir vaadimiz daha hayata geçti. Yapamadıklarını düşününce devede kulak ama takdir ediyoruz. Bunlardan memnun olduğunuzu biliyorum, düşünün ki bizim eylem planlarımızdaki tüm maddeler gerçekleşirse nasıl olur? Hepimiz mutlu oluruz değil mi? Biraz daha sabır.”

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