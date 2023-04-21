Soylu seçim öncesi sinyali verdi: ÖTV ‘müjdesi' mi gelecek?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, taksicilerle bir araya geldiği iftar programında, ÖTV indiriminin birçok kez gündeme geldiğini; Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile de konuyu konuştuklarını söyledi.

Soylu seçim öncesi sinyali verdi: ÖTV ‘müjdesi' mi gelecek?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Ayı’nın son iftarında taksicilerle bir araya geldi.

İstanbul Taksiciler Odası'nın düzenlediği iftar programına katılan Soylu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ÖTV ‘MÜJDESİ’ Mİ GELECEK?

Taksicilerin ÖTV meselesinin gündeme çok kez geldiğini vurgulayan Soylu, şöyle konuştu:

"ÖTV meselesi gündemimize çok geldi. Maliye Bakanımızla da konuştuk. Cumhurbaşkanımızla bu meseleyi bir kez daha konuşacağız. Ben inanıyorum ki buradan güzel bir haber çıkacak size, ihtiyacınız da var, ihtiyacımız da var. Bunu biliyoruz, konuştuk. Korsan meselesiyle ne kadar uğraştığımızı biliyorsunuz. Aynen uğraşmaya devam edeceğiz. Ona ait yeni bir yöntemi, yeni bir sistemi oluşturuyoruz birlikte. Orada da bir mücadele edeceğiz. Yeni uygulamamız Taksim, bu konuda da biz yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çünkü birileri uluslararası sistem üzerinden burada devreye girmeye çalışıyorlar. O zaman bizim esnafımız en güzel hizmeti ortaya koymak zorunda. Onun için en güzel yönetimi, en güzel sistemi oluşturmak zorunda. Ben onun da çok başarılı bir sistem olacağını düşünüyorum. Şimdi başkanım söyledi 12 bin taksi şu ana kadar o sistemin içerisine girmiş."

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