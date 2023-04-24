ÖTV'deki seçim yatırımının detayları belli oldu. Bakan Nebati daha önce 'gündemimizde yok' demişti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ÖTV açıklamasından sonra Bakan Nebati Bakan Nebati, taksi, dolmuş ve otobüs işletmecilerine sağlanacak ÖTV muafiyetinin detaylarını paylaştı. AKP'nin iktidara geldiğinden bu yana artırılan otomobildeki ÖTV oranı peki neden şimdi kaldırıyor sorusu akıllara geldi.

ÖTV'deki seçim yatırımının detayları belli oldu. Bakan Nebati daha önce 'gündemimizde yok' demişti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı düzenleme kapsamında, ticari taksilerden ÖTV oranı yüzde 45 ila 80 aralığında olan ve motor silindir hacmi 1600 santimetreküpü geçmeyen binek otomobillerin ÖTV muafiyeti kapsamına alınacağını, söz konusu destekten yararlanacak diğer araçlara ilişkin detayların da hazırlanan mevzuat düzenlemesiyle belli olacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'nın Gemlik ilçesinde halka hitaben yaptığı konuşmada, taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari taşımacılık yapan esnaftan aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV alınmayacağı müjdesini verdi.

Bakan Nureddin Nebati daha önce yapığı açıklamalarda, ÖTV gündemimizde yok açıklaması yaptı. Peki ne oldu da ÖTV indirimi geldi. Yoksa nedeni seçim mi?

Nebati ÖTV tedaylarını anlattı.Nebati, kurumlar vergisi, ÖTV ve KDV muafiyetleri ve indirimleriyle iş dünyasının faaliyetlerine ve yeni yatırımlarına destek verdiklerini söyledi.

Nebati, bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ve hem esnafı hem de yenilenecek araçlarla hizmet alan vatandaşları mutlu edecek bir düzenleme hazırlığında olduklarını ifade etti.

Söz konusu destek için yasal düzenleme hazırlığı yaptıklarını vurgulayan Nebati, "Ticari taksilerden ÖTV oranı yüzde 45 ila 80 aralığında olan ve motor silindir hacmi 1600 santimetreküpü geçmeyen binek otomobiller kapsama alınacak, söz konusu desteğimizden yararlanacak diğer araçların detayları, hazırlıklarını yaptığımız yasal düzenlemeyle netleşecek." diye konuştu.

"2016'da 70 bin yük ve yolcu taşımacılığı yapan mükellef yararlanmıştı"

Nebati, AK Parti hükümetlerinin daha önce de taksi ve dolmuş esnafı başta olmak üzere birçok vatandaşa ÖTV indirimi sağladığını anımsatarak, şehir içi taksi ve dolmuş başta olmak üzere, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı ile ticari yük taşımacılığı faaliyetinde bulunan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine 2016 yılında da ÖTV indirimi sağlandığına dikkati çekti.

NİYE ŞİMDİ

AKP'nin 21 yıllık iktidarı sırasında otomobillerde uygulanan ÖTV belli zamanlarda artırıldı. Peki şimdi neden Ticari araçlarda ve 1600 cc geçmeyen araçlarda kaldırılacağı açıklanıyor. Herşey ortada seçim yatırımı. Niye 21 yıldır kaldırılmadı hep zam yapıldı.

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