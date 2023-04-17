Kılıçdaroğlu TikTok'tan gençlere vaatlerini açıkladı. İlk telefon ve oyun konsolu alımında ÖTV’yi kaldıracağım

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TikTok hesabından yayımladığı video ile gençlere vaatlerini sıraladı…

Kılıçdaroğlu TikTok'tan gençlere vaatlerini açıkladı. İlk telefon ve oyun konsolu alımında ÖTV’yi kaldıracağım

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TikTok hesabından yayımladığı video ile gençlere seslendi.

TELEFON VE OYUN KONSOLUNDA ÖTV'Yİ KALDIRACAĞIM

Alacakları ilk telefon ve oyun konsolunda ÖTV’yi kaldıracağını söyleyen Kılıçdaroğlu ilk internet aboneliklerinden de vergi alınmayacağı vaadinde bulundu.

Kılıçdaroğlu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Oyun oynamayı sevdiğinizi biliyorum. Bu yüzden alacağınız ilk telefon ve oyun konsolundan ÖTV’yi kaldıracağım. Oyun oynamayı sevdiğinizi biliyorum. Bu yüzden alacağınız ilk telefon ve oyun konsolundan ÖTV’yi kaldıracağım.

İlk internet aboneliğinizden de vergi almayacağım. Daha ucuz internette TikTok’un ve internetin keyfini doya doya çıkaracaksınız.

Gençler, inanın bu vaatleri gerçekleştirmek hiç de zor değil. Bana güvenin ve bir sonraki video için takipte kalın.”

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