Babacan, Ümit Özdağ ile gizli protokolü anlattı: Denize düşen yılana sarılır

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Halk TV’de canlı yayınlanan 'Sözüm Var' programının konuğu oldu.

Babacan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesinde Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile yaptığı ‘gizli protokole’ İlişkin konuştu.

“Bu anlaşmanın bize dayatılması söz konusu olamazdı” diyen Babacan, "Denize düşen yılana sarılır" yorumunu yaptı.

Babacan’ın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

"BİZE DAYATILMASI SÖZ KONUSU OLAMAZDI"

"Biz birincisini biliyorduk ama ikincisini bilmiyorduk. ‘CHP'nin sözcüleri bile bilmiyordu’. Bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendi ifadesi. Tabii buna üzüldük. Bu güven ilişkisini sarsacak bir adımdı. Seçimi kazansaydık, bir tarafta kamuoyuna açık 6 imzalı bir protokol vardı. Bu protokolün diğer tarafında da gizli köşelerde iki kişinin yaptığı bir anlaşma var. Dolayısıyla bu anlaşmanın bize dayatılması söz konusu olamazdı.

"DENİZE DÜŞEN YILANA SARILIR"

86 milyonun noter olduğu bir anlaşma varken bu zaten geçerli olamazdı. Üzüldük mü? Evet, üzüldük. O günkü sıkışmışlıkla 'denize düşen yılana sarılır' şeklinde değerlendirdik. Seçimden sonra da Kılıçdaroğlu ile yüzleşmedik. Kendisinin de bu konuda üzüntüleri vardır, eminim. Bize 'Aramızda anlaşalım duyurmayalım' şeklinde çok teklif geldi. Hep karşı çıktım. Bu duyulurdu ve rezil olurduk. Her zaman şeffaflıktan yanayız."