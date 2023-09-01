Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu ile anlaştığı iki bakanlığı açıkladı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 28 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile imzaladıkları mutabakata ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Bahar Feyzan'ın YouTube kanalına konuk olan Özdağ, daha önce kamuoyunda bilinen İçişleri Bakanlığı'nın dışındaki iki bakanlığın Milli Eğitim ile Kültür ve Turizm bakanlıkları olduğunu söyledi.

Daha önce “Biz İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlık ve Millî İstihbarat Teşkilâtı konusunda Kemal Bey’le mutabık kaldık” iddiasında bulunan Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

“TÜRK SİYASETİNİ YENİDEN FORMATLADIK O BELGEYLE”

“Cumhuriyet Halk Partisi'ne 1924 Anayasası'nı imzalattık mı imzalattık. Milli üniter laik devleti imzalattık mı imzalattık. Niye imzalattık? Çünkü güçlendirilmiş parlamenter rejim belgesinde bunun aksine imza attılar. Aynı zamanda terörle mücadele konusunu imzalattık mı imzalattık. Kayyumu imzalattık mı imzalattık.

İçişleri Bakanlığı ve iki bakanlık daha... Bunun dışında konuştuklarımız Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı. Bunu ilk kez açıklıyorum. Ama bunlar konusunda bir yazılı metinde anlaşmadık. Hatta Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bölünebileceğini falan konuştuk. Milli İstihbarat Teşkilatını da konuştuk, içinden gelen birisinin başkan seçilmesi kaydıyla. Yani biz Zafer Partisi olarak Türk siyasetini yeniden formatladık o belgeyle."

KILIÇDAROĞLU KONUŞMAMAYI TERCİH ETMİŞTİ

Kılıçdaroğlu, Habertürk canlı yayınında Ümit Özdağ ile aralarında özel bir protokol imzaladıklarını kabul etmiş, Özdağ'ın '3 bakanlık ve MİT Başkanlığı' açıklamalarını yalanlamamıştı. Kılıçdarooğlu, protokolün içeriği hakkında konuşmamayı tercih etmişti.