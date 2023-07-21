Kılıçdaroğlu'ndan Ümit Özdağ ile gizli protokol açıklaması: Sadece ikimiz biliyorduk

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ ile protokol imzalandı iddialarıyla ilgili de açıklamalarda bulundu. "Protokolü sadece Ümit bey ile ben biliyordum, Faik Öztrak dahil kimsenin haberi yoktu" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan Ümit Özdağ ile gizli protokol açıklaması: Sadece ikimiz biliyorduk

Editör: Ersoy ÖZDEM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

“ÜMİT ÖZDAĞ İLE MİT BAŞKANLIĞINI İÇEREN GİZLİ BİR PROTOKOL VAR MIYDI”

Ersoy'un "Özdağ ile aranızda, bakanlıklar ve MİT Başkanlığını içeren gizli bir protokol var mıydı?" sorusuna "Vardı" yanıtını veren Kılıçdaroğlu, Faik Öztrak'ın "Böyle bir protokol yok" açıklamalarıyla ilgili olarak ise "Öztrak da bilmiyordu" dedi.

“İKİMİZİN ARASINDA İMZALANDI”

Kılıçdaroğlu'nun konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

O protokolle ilgili konuşmam doğru değil. İki kişinin namusuna teslim edilen protokoldür. Açıklamayı ahlaki olarak doğru bulmam. Benim konuşmam doğru değil. Protokol ikimizin arasında imzalandı. Kamuoyuna açık değildi. İkimizin namusuna teslim edildi nokta. Bu konuda yorum yapmam doğru değil. Sayın Özdağ ile Sayın Oğan ile yaptığım görüşmelerle ilgili 6 liderin haberi vardı.

Öne Çıkanlar
İmamoğlu’nun sızan videosuna Kılıçdaroğlu’nun ilk tepkisi
İmamoğlu’nun sızan videosuna Kılıçdaroğlu’nun ilk tepkisi
Yırtık çarıklı Türk askeri ve askere alınmayan beyzadeler. Bu fotoğrafı unutma Türk evladı
Yırtık çarıklı Türk askeri ve askere alınmayan beyzadeler. Bu fotoğrafı unutma Türk evladı
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Son Haberler
Amasya'yı önce güneş sonra hortum vurdu Güncel
Amasya'yı önce güneş sonra hortum vurdu
Yabani gül bitkisi ishale iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Yabani gül bitkisi ishale iyi geliyor
Beşiktaş'a 280 milyon liralık gelir Spor
Beşiktaş'a 280 milyon liralık gelir
İkinci el araç satışları için yeni karar Teknoloji - Otomotiv
İkinci el araç satışları için yeni karar
Küresel piyasalar yön arayışında Ekonomi
Küresel piyasalar yön arayışında
Yabani gül bitkisi kalp sağlığına iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Yabani gül bitkisi kalp sağlığına iyi geliyor
Çifte MTV'de tarih ayrıntısı: Alan mı ödeyecek satan mı? Ekonomi
Çifte MTV'de tarih ayrıntısı: Alan mı ödeyecek satan mı?