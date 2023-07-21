Kılıçdaroğlu'ndan Ümit Özdağ ile gizli protokol açıklaması: Sadece ikimiz biliyorduk

Editör: Ersoy ÖZDEM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

“ÜMİT ÖZDAĞ İLE MİT BAŞKANLIĞINI İÇEREN GİZLİ BİR PROTOKOL VAR MIYDI”

Ersoy'un "Özdağ ile aranızda, bakanlıklar ve MİT Başkanlığını içeren gizli bir protokol var mıydı?" sorusuna "Vardı" yanıtını veren Kılıçdaroğlu, Faik Öztrak'ın "Böyle bir protokol yok" açıklamalarıyla ilgili olarak ise "Öztrak da bilmiyordu" dedi.

“İKİMİZİN ARASINDA İMZALANDI”

Kılıçdaroğlu'nun konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

O protokolle ilgili konuşmam doğru değil. İki kişinin namusuna teslim edilen protokoldür. Açıklamayı ahlaki olarak doğru bulmam. Benim konuşmam doğru değil. Protokol ikimizin arasında imzalandı. Kamuoyuna açık değildi. İkimizin namusuna teslim edildi nokta. Bu konuda yorum yapmam doğru değil. Sayın Özdağ ile Sayın Oğan ile yaptığım görüşmelerle ilgili 6 liderin haberi vardı.