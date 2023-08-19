Babacan'dan Kılıçdaroğlu'na salvolar. Ümit Özdağ da tartışmaya girdi

Editör: Ersoy Özden

DEVA Partisi lideri Ali Babacan Habertürk'te Hülya Hökenek ve Faruk Aksoy’un konuğu oldu. Babacan seçim dönemine dair öneli açıklamalarda bulundu.

“PANİK HALİNDE YAPILMIŞ BİR MUTABAKAT”

CHP lideri Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ın mutabakatını eleştiren Babacan, "14 Mayıs ve 28 Mayıs arasındaki söylem değişikliğini biz kaygıyla takip ettik. Demokrat bakış maalesef 28 Mayıs sürecinde azaldı. Şeffaflık önemli, Sayın Ümit Özdağ ile Sayın Kılıçdaroğlu'nun imzaladığı mutabakat metnine üzüldüm. Bu metin panik halinde yapılmış bir mutabakat. Sayın Kılıçdaroğlu 2. tura giderken Sayın Özdağ ve Sayın Oğan ile temas etmesinin uygunluğunu masada bize sordu ve itiraz olmadı. Ben her zaman gizli anlaşma olmasına karşı çıktım” ifadelerini kullandı.

BABACAN’DAN CHP İÇİN: TEK BAŞINA SEÇİME GİRSİNLER VE KAZANMAYA ÇALIŞSINLAR BAKALIM

Babacan, CHP'nin seçimlere tek başına girmesi halinde de kazanamayacağını ifade etti. "CHP'nin tek başına bu atmosferde seçim kazanabileceğini mi düşünüyorsunuz?" diyen Babacan, "Yerel seçim geliyor, tek başına seçime girsinler ve kazanmaya çalışsınlar bakalım." dedi.

ÜMİT ÖZDAĞ DA TARTIŞMAYA GİRDİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan Ali Babacan'a yanıt geldi.

Özdağ, sosyal medya hesabında Babacan'ın konuşmasını paylaşarak şunları söyledi:

"Bana utanmazlığı anlatabilir misin derseniz aşağıdaki konuşma nefis bir örnek. Hem CHP seçmeninin oyu ile TBMM’ye gireceksin hem CHP’yi küçümseyeceksin. Üstüne üstlük Zafer Partisi’nin desteği ile Kılıçdaroğlu seçimi kazansaydı, CHP-Zafer Partisi protokoluna uymazdı diyerek Kılıçdaroğlu’nu zan altında bırakacaksın. Takdiri CHP’ne oy veren değerli vatansever seçmenlerin takdirine bırakıyorum."

“SEÇİM SONRASI CİDDİ BİR MESAİ HARCADIK”

Babacan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Seçim sonrası ciddi bir mesai harcadık ve harcamaya devam ediyoruz. İç ve dış analizlerin tam ortasındayız. Muhalefet açısından çok önemli bir iç muhasebe dönemi. Biz DEVA Partisi olarak bundan sonraki yerel seçim ve sonraki genel seçim ile ilgili partimizin stratejisini, duruşunu ve odaklanmamız gereken konuların detaylı bir analizini yapıyoruz. Vatandaşlarımızın yeni hükümete açtığı kredinin tamamlanmasını bekliyoruz Sayın Mehmet Şimşek'in göreve gelmesinin ardından, "Bir izleyelim bakalım' dedik ama Merkez Bankası'ndaki tutumlar, eleştirdiğimiz tutumlar.

Mehmet Şimşek'e gereken alan Cumhurbaşkanı tarafından açılmayacak. Şimşek'i ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı aradım. Kısa bir tebrik konuşması yaptık, 'İşiniz zor' dedim. Türkiye'de orta direk çöktü. Çok fakir veya çok zengin var artık. Emekli maaşlarına bakın. 1 Temmuz'da bütün maaşlar arttı ama en düşük emekli maaşına zam yapılmadı. 7.500₺ ile devam ediyor. En düşük emekli maaşı ile açlık sınırı arasındaki makas gittikçe açılıyor. Aynı şey asgari ücret için de geçerli.

“SEÇMENİMİZİN TAMAMINI CHP'YE OY VERMEYE İKNA EDEMEDİK”

CHP'nin listesinde seçime girmek konusundaki eleştiriler seçimi kaybettikten sonra daha çok yapıldı. Biz demokrasinin yanındaki partiler olarak bir ittifak oluşturduk. Ortak bir zemin üzerinden ülkenin yeniden inşa projesiydi. Bizim iddialarımız değişmedi.

İnşallah biz bir gün bu ülkeyi yöneteceğiz. İktidara talibiz, bunun için çalışıyoruz. Biz ülkeyi yönetme iddiasıyla ortaya çıkmış bir siyasi partiyiz. Biz kendi seçmenimizin tamamını CHP'ye oy vermeye ikna edemedik. Ama ortak listeyle girince daha çok vekil çıkaracaktık. CHP'nin listesinde girdiğimiz yerlerde CHP'nin çok oy artışı var.

Parlamenter sistem iddiamız kesinlikle devam ediyor. Bugün muhalefet kesiminde DEVA Partisi'ni kötü bir dille eleştiren insanlar var. Bu insanlar yüzünden birçok insan, 'İyi ki kazanamamışlar' diyorlar" Biz şu an yerel seçimler için tüm il ve ilçe başkanlarımızla görüşüp doğru isimleri değerlendiriyoruz. Seçimlerde ne yapmamız gerektiğini istişare ediyoruz. Teşkilatlarımızla tüm süreci planlıyoruz.