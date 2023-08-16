Babacan ve Davutoğlu canlı yayında konuşmaya davet edildi: FETÖ ve Pelikan ilişkilerini çok iyi biliyorlar

Gazeteci Barış Pehlivan’ın üç yıl önce yaptığı bir haberden dolayı 15 Ağustos’ta cezaevine girdi. TELE1 ekranlarında yayınlanan “Türkiye’nin Geleceği” programına konuk olan Demokrat Parti’li İlay Aksoy, Barış Pehlivan’a geçmiş olsun dileklerini ileterek, hak etmediği bir durumun içerisinde olduğunu ve Pehlivan’ın hukuka aykırı bir muamele gördüğünü söyledi.

Aksoy, “Bir vatandaş olarak kendisine verdiği mücadeleden dolayı teşekkür etmek istiyorum” diyerek Pehlivan için şu ifadeleri kullandı:

“Herkes işini yapmalı. Gazeteci olmak bir etiket değil. Arkasında muazzam bir emek var, araştırma var, fedakarlık var. Aç, susuz ve parasız kalmak da var. Türkiye’nin çok önemli bir değeridir Barış Bey”

AKSOY: BABACAN VE DAVUTOĞLU FETÖ, PELİKAN İLİŞKİLERİNİ ÇOK İYİ BİLİYOR

Pehlivan’ın durumunu farklı bir pencereden değerlendirmek istediğini dile getiren Aksoy, “Şu an bir samimiyet sınavından geçiyoruz” dedi.

Aksoy açıklamalarına şöyle devam etti:

“Barış bey yarın FETÖ’ye dair açıkladığı dosyalardan dolayı, ‘Pelikan’ ile ilgili açıkladığı bağlantılardan dolayı. Cemaat ilişkilerini açıkladığı için. Biz Mayıs seçimlerinde Gelecek ve DEVA Partileri ile ittifak içerisindeydik.

Sayın Babacan ve Davutoğlu FETÖ ilişkilerini, cemaat ilişkilerini, ‘Pelikan’ ilişkilerini çok çok iyi biliyorlar. Sayın Davutoğlu’nun çok önemli söylemleri var, ‘Konuşursam nefesleri kesilir, yer yerinden oynar’. O zaman ben de bir vatandaş sadece görevini yaptığı için tutuklandığı günde sayın Davutoğlu’nu konuşmaya davet ediyorum. Yer yerinden oynasın. Yarın bildiklerini açıklasın Sayın Davutoğlu. Çünkü bildiklerini anlatmadığı için yarın bir kişi hapse giriyor”

Aksoy öte yandan, göç meselesinin dünyada ülkelerin 1 numaralı problemi haline geldiğini ifade etti. İngiltere’ye 2018 yılından beri yalnızca 100 bin kişinin kaçak girdiğini buna rağmen ada ülkesinde büyük tepkilere neden olduğunu ve kaçakları önlemek için tedbirler almak için harekete geçtiklerini aktaran Aksoy, “Milli şuur o kadar önemli. Kendini korumak, vatanına sahip çıkmak o kadar önemli” ifadelerini kullandı.

Türkiye ve İngiltere arasında yapılan anlaşmaya göre, bir eğitim merkezi kurulacağını söyleyen Aksoy, “İngiliz istihbarat birimleri Türkiye’ye gelip bizim kurup finanse ettiğimiz eğitim merkezimizde bizim kolluk kuvvetlerimize eğitim verecekmiş. Bir de eğitim vermekle birlikte orada istihbarat bilgileri de paylaşılacakmış” diye konuştu.