Davutoğlu Erdoğan’a geçmişi hatırlattı: Vicdanınınız rahat mı?

Merkez Bankası, para politikasında radikal bir değişikliğe giderek politika faizini 750 baz puan artırarak yüzde 17,5'ten yüzde 25'e çıkardı. TCMB'nin piyasa beklentilerinin 3 katı üzerinde artış yapması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "enflasyon sonuç, faiz nedendir" açıklamasını akıllara getirdi.

İktidarın para politikalarına aylardır tepki gösteren siyasetçiler ve ekonomistler, TCMB'nin 360 derece dönüş yaparak aldığı faiz artışı kararına tepki gösterdi. X (Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımla iktidarın geçmiş para politikalarını hatırlatan Davutoğlu, "Millete bu yaptıklarınızdan sonra vicdanınız rahat mı?" diye sordu.

"KKM İLE KAMU KAYNAĞINI ZENGİNLERE AKTARDINIZ"

Erdoğan'ın 2 yıl önce "Nas" ve "Çin modeli" diyerek yeni bir ekonomik modele geçtiğini söyleyen Davutoğlu, "4 ayda çöken modelinizin ömrünü uzatmak için başımıza bela ettiğiniz KKM'den 700 Milyar TL' den fazla kamu kaynağını toplumun en zenginlerine aktardınız. O günden bu yana dolar 4 katına, konut ve kira fiyatları 6 katına çıktı. Bu sürede paramız dünyada en çok değer kaybeden, konut fiyatları da reel olarak en çok artan ülke haline geldi. Barınma krizi başladı. Milletimizi dünyanın en yüksek 5.enflasyonuna mahkum ettiniz" ifadelerini kullandı.

"VİCDANINIZ RAHAT MI?"

Ülke ekonomisinin yıllar içerisinde nasıl kötüye gittiğini hatırlatan Davutoğlu, "Bugünkü kararla TCMB faizi 2 yıl öncesinin 6 puan, kredi faizleri 15 puan üstüne geldi. Enflasyon ise 3 katına çıktı. Gelir dağılımı daha da bozuldu. Millete bu yaptıklarınızdan sonra vicdanınız rahat mı?" diye sordu.