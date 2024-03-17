Galatasaray taraftarı coştu tribünler o şarkıyla inledi

Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelen Galatasaray soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitmişti.

İkinci yarıda rakip kalede baskıyı kuran Sarı-Kırmızılılar aradığı gole 48. dakikada ulaştı.

Mertens'in kullandığı serbest vuruşta Mauro Icardi'nin kafayla dokunduğu top filelerle buluştu.

Bu golle 2-1'lik üstünlüğü yakalayan Galatasaray'da taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

Hep bir ağızdan Mauro Icardi için "Aşkın olayım" şarkısını söylemeye başladı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı bu şarkıyla inledi.