Galatasaray taraftarı coştu tribünler o şarkıyla inledi

Selahattin Ekrekli
Galatasaray taraftarı coştu tribünler o şarkıyla inledi
Galatasaray; Kasımpaşa deplasmanında 2-1 öne geçti taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelen Galatasaray soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitmişti.

İkinci yarıda rakip kalede baskıyı kuran Sarı-Kırmızılılar aradığı gole 48. dakikada ulaştı.

Mertens'in kullandığı serbest vuruşta Mauro Icardi'nin kafayla dokunduğu top filelerle buluştu.

Bu golle 2-1'lik üstünlüğü yakalayan Galatasaray'da taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

Hep bir ağızdan Mauro Icardi için "Aşkın olayım" şarkısını söylemeye başladı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı bu şarkıyla inledi.

İlgili Haberler
28 milyon liralık kaçak tütün yakalandı
28 milyon liralık kaçak tütün yakalandı
Volkan Demirel havalara uçtu Samsun şaştı kaldı. Volkan Aliakar yazdı
Galatasaray'ın eski yıldızı intikamını aldı. Stat bir anda buz kesti
Galatasaray'ın eski yıldızı intikamını aldı. Stat bir anda buz kesti
Son Haberler
28 milyon liralık kaçak tütün yakalandı Yerel Haberler
28 milyon liralık kaçak tütün yakalandı
Bahçeli'nin yeni yönetimi belli oldu! MHP kurultayında MYK listesinde çizik yiyen isimler kimler. İşte listeye giren 43 yeni isim Gündem
Bahçeli'nin yeni yönetimi belli oldu! MHP kurultayında MYK listesinde çizik yiyen isimler kimler. İşte listeye giren 43 yeni isim
Volkan Demirel havalara uçtu Samsun şaştı kaldı. Volkan Aliakar yazdı Spor
Volkan Demirel havalara uçtu Samsun şaştı kaldı. Volkan Aliakar yazdı
Ordu’nun en çok göç verdiği şehirler belli oldu Yerel Haberler
Ordu’nun en çok göç verdiği şehirler belli oldu
Galatasaray ölüp ölüp dirildiği maçı nasıl kazandı? Hakem kararları damga vurdu. Sedat Kaya yazdı Spor
Galatasaray ölüp ölüp dirildiği maçı nasıl kazandı? Hakem kararları damga vurdu. Sedat Kaya yazdı
Galatasaray Kasımpaşa maçında akılalmaz olaylar oluyor. 10 dakikada kırmızı kart çıktı penaltı kaçtı Galatasaray 2 gol attı Spor
Galatasaray Kasımpaşa maçında akılalmaz olaylar oluyor. 10 dakikada kırmızı kart çıktı penaltı kaçtı Galatasaray 2 gol attı
Ümit Özdağ’dan Bahçeli’ye sert tepki: Kurtarıcı lider Atatürk’tür. Erdoğan Türkiye’yi neden kurtaracak? Gündem
Ümit Özdağ’dan Bahçeli’ye sert tepki: Kurtarıcı lider Atatürk’tür. Erdoğan Türkiye’yi neden kurtaracak?