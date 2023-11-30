Babadan gençlere güldüren iddia tavsiyesi. Oğlu bütün harçlığını yatırıyordu

Sarı Mikrofon adlı YouTube kanalının yaptığı sokak röportajında babanın beklenmeyen cevabı izleyenleri güldürdü.

Röportajda, iddia oynayan oğluna kızacakmış gibi başladığı konuşmasında iddia için taktik veren babanın görüntüleri viral oldu.

İşte babanın güldüren röportajı:

Baba: Benden aldığı açlıkları ne yapıyormuş? Benden aldığın açlıkları ne yapıyorsun?

Oğlu: İddia da tutmuyor. Sen ver yüzümüz güldür

Baba: Bak ben oğluma iddia konusunda uyarıyorum bütün gençleri uyarıyorum, hep üst oynuyorsunuz arada bir alt oynayın