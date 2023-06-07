Babalar Günü ne zaman? 2023 Babalar Günü hangi güne denk geliyor?

Babalar Günü her yıl haziran ayının üçüncü haftası kutlanmaktadır. Bu yıl Babalar Günü’nün hangi güne denk geldiği merak ediliyor. Peki, Babalar Günü ne zaman? 2023 Babalar Günü hangi güne denk geliyor?

Babalar Günü ne zaman? 2023 Babalar Günü hangi güne denk geliyor?

Haziran ayına girdiğimiz şu günlerde her yıl haziran ayında kutlanan Babalar Gününün de hangi güne denk geldiği araştırılmaya başlandı. Peki, Babalar Günü ne zaman? 2023 Babalar Günü hangi güne denk geliyor?

2023 BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Babalar Günü, her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanır. Buna göre 2023 Babalar Günü'nün tarihi 18 Haziran Pazar gününe denk geliyor.

Babalar Günü 18 Haziran Pazar günü kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştı.

1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş, ancak resmi olarak Babalar Günü ilan etmemişti.

1966 yılında ise dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştı.

Nihayetinde 1972 yılında başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü ABD'de yasal olarak resmi tatil ilan edilmişti.

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