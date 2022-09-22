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Babanın borcu var diye 430 euroluk ilacı SGK karşılamadı. Beytullah ölüme terk edildi

Beyin tümörü teşhisi konulan Beytullah Gül, babasının SGK'ya olan borcu nedeniyle ölüme terk edildi. Gül’ün Bağ-Kur borcu olduğu için oğluna gerekli olan 430 Avroluk ilacı SGK karşılamadı. Aynı hastalıktan kızını kaybeden Ünal Gül, yardım bekliyor.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 08:34
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Babanın borcu var diye 430 euroluk ilacı SGK karşılamadı. Beytullah ölüme terk edildi

Babanın borcu var diye 430 euroluk ilacı SGK karşılamadı. Beytullah ölüme terk edildi
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Kastamonu Taşköprü’de yaşayan Ünal Gül, 10 ay önce beyin tümörü hastalığı nedeniyle 20 yaşındaki kızı Duygu Gül’ü kaybetti. 13 yaşındaki oğlu Beytullah Gül’e de aynı teşhis konan Gül, oğlunun da kızıyla aynı kaderi paylaşmaması için yardım elinin uzanmasını bekliyor. 

Cumhuriyet'ten Gökhan Kam'ın haberine göre; Gül, Ankara Şehir Hastanesi’nde ameliyat edilen Beytullah’ın sağlığına kavuşabilmesi için yurt dışında satılan iğneyi olması gerektiğini söyledi. Sarımsak işçisi olarak çalışan Gül’ün Bağ-Kur borcu olduğu için oğluna gerekli olan 430 Avroluk ilacı SGK karşılamadı. Kızı gibi oğlunu da kaybetmek istemediğini söyleyen baba “İlaç Türkiye’de bulunmuyor ve yurtdışından gelmesi gerekiyor. Oğlum giderek gözümün önünde eriyor, tek dileğim onun yaşama tutunabilmesi. Kızımın ardından oğlumu da kaybetmek istemiyorum. İlacı alabilecek hiçbir gücümüz yok, çaresiz kaldım” ifadelerini kullandı. 

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