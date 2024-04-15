Namaz kılan bakkalın dükkanından içecek çaldılar

Kaynak: DHA
Namaz kılan bakkalın dükkanından içecek çaldılar
Ankara'da bakkal işleten Ramazan Develi, namaz kıldığı sırada dükkana giren çocuklar içecek çaldı. Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken Develi, çocuklardan şikayetçi olmadığını belirtti.

7 Nisan'da Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, dükkan sahibi Ramazan Develi, ikindi namazını kılarken 4 çocuk içeri girdi. Bir çocuk dükkanı kontrol ederken, diğer çocuk buzdolabından 4 enerji içeceği aldı. Diğer 3 çocuk ise dışarıda bekledi. Çocuklar olay yerinden uzaklaşırken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Develi, şüphelilerin küçük yaşta olması nedeniyle şikayetçi olmadı.

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Develi, 8 ay önce de aynı şekilde namaz kılarken dondurmalarının çalındığını belirterek, "Şimdi yine namaz esnasında 4 tane genç geliyor. Baktılar ki namaz kılıyorum, 4 tane enerji içeceğimizi çalıp gidiyorlar. İşin gerçeği o sırada şüphelendim ama namazı bozamadık. Namazdan sonra kamera kayıtlarıma baktığımda gördüm. Tuhaf olan bu olayların hep namazda başıma gelmesi. Yoksa çok dikkat ediyorum. Giden gitti ama isyanımız; küçük esnafın kazandığı üç beş kuruşu da bunlar götürüyor. Lütfen küçük esnaftan uzak dursunlar. Onların kazandığı zaten üç beş kuruş. Gençlere de diyorum ki enerji içeceği çalarak elinize hiçbir şey geçmez. aç olsanız, gelip isteseniz; inanın veririz. Biz de akşama kadar insanlara yardım ediyoruz. Çalmasınlar, lütfen istesinler" dedi.

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