Babası engelli oğlunun hayatını kurtardı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde, elektrikli sobanın devrilmesiyle alev alan gecekonduda yaşayan bedensel engelli Cengizhan Çiftçi (20), babası Cuma Çiftçi’nin kahramanca müdahalesiyle ölümden döndü.

KAYNAK: İHA
Babası engelli oğlunun hayatını kurtardı

İHA'nın haberine göre, oay, Balbey Mahallesi 450 Sokak’taki altı iş yerinin bulunduğu bir gecekonduda saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Cengizhan Çiftçi, odasında elektrikli sobayı yakarak ısınmaya çalıştı. Ancak soba devrildi ve alevler bir anda evi sardı. Çiftçi, alevler arasında mahsur kaldı.

Baba Cuma Çiftçi, oğlunun çığlıklarını duyunca eve koştu. Alevlerin arasından oğlunu çıkarmak için mücadele eden baba, sonunda onu dışarı taşımayı başardı. Bu sırada çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, sağlık ekipleri de dumandan etkilenen ve elleri yanan Cengizhan Çiftçi’ye müdahale etti. Genç, ambulansla hastaneye götürüldü.

Yangında gecekondu ve alt kattaki iş yerleri kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Çiftçi ailesinin komşusu Yaşar Avaç, “3 çocuklu bir aileler. Yangın anında evden kaçtılar. Allah’tan babası oğlunu kurtardı” diye konuştu.

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