Babası ısrarla Fenerbahçe forması giydirmeye çalışan küçük kız ağladı

Kaynak: Haber Merkezi
Babası ısrarla Fenerbahçe forması giydirmeye çalışan küçük kız ağladı
Bir baba, küçük kızına Fenerbahçe ve Galatasaray formalarını göstererek hangi takımı seçeceğini sordu. Küçük kız Galatasaray'ı seçse de baba, kendi tuttuğu takım olan Fenerbahçe formasını giydirdi. Bu anlar, küçük kızın tepkisiyle gündem oldu ve izleyenleri gülümsetti.

Sosyal medyada hızla yayılan bir video, bir baba ile kızı arasında geçen tatlı bir takım seçimi tartışmasını konu alıyor. Videoda, baba kızına Fenerbahçe ve Galatasaray formalarını göstererek hangi takımı seçeceğini sordu. Küçük kız, Galatasaray formasını seçti. Ancak baba, kendi tuttuğu takım olan Fenerbahçe formasını giydirdi.

Bu sürpriz karşısında küçük kızın şaşkın ve hafif üzgün tepkisi, izleyenleri gülümsetti. Baba ise kızının tepkisini görünce onu teselli etmeye çalıştı ve durumu gülerek açıklamaya çalıştı. Video, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve birçok kişi tarafından paylaşıldı.

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