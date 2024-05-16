Babası ısrarla Fenerbahçe forması giydirmeye çalışan küçük kız ağladı

Sosyal medyada hızla yayılan bir video, bir baba ile kızı arasında geçen tatlı bir takım seçimi tartışmasını konu alıyor. Videoda, baba kızına Fenerbahçe ve Galatasaray formalarını göstererek hangi takımı seçeceğini sordu. Küçük kız, Galatasaray formasını seçti. Ancak baba, kendi tuttuğu takım olan Fenerbahçe formasını giydirdi.

Bu sürpriz karşısında küçük kızın şaşkın ve hafif üzgün tepkisi, izleyenleri gülümsetti. Baba ise kızının tepkisini görünce onu teselli etmeye çalıştı ve durumu gülerek açıklamaya çalıştı. Video, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve birçok kişi tarafından paylaşıldı.