Babası neler yaptığını anlatmıştı. Bakın Berat Albayrak nerede görüntülendi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası finalinde Hırvatistan’a 84-71 yenildi.

İstifasının Ardından İlk Kez Kamuoyu Önünde

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa ettikten sonra uzun süredir kamuoyu önünde görünmeyen Berat Albayrak, bu akşam Sinan Erdem Spor Salonu’nda ortaya çıktı. Albayrak, eşi Esra Erdoğan Albayrak ve oğullarıyla birlikte Türkiye-Hırvatistan basketbol maçını izledi. Albayrak’ın tribünde oturduğu anlar, sosyal medyada paylaşıldı.

Türkiye Olimpiyatlara Veda Etti

Berat Albayrak’ın izlediği maçta A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası finalinde Hırvatistan’a 84-71 mağlup oldu. Bu sonuçla Türkiye, gelecek yıl düzenlenecek FIBA Olimpiyat Elemeleri’nde oynama hakkını kaybetti. Hırvatistan ise elemelerde mücadele etme hakkı kazandı.

Yeni İşi: Nun Eğitim ve Kültür Vakfı

Berat Albayrak’ın istifasının ardından neler yaptığı merak konusu olmuştu. Geçen hafta babası Sadık Albayrak, oğlunun bugünlerde İstanbul’da Nun Eğitim ve Kültür Vakfı’yla uğraştığını söylemişti. Vakfın, “Yeni bir nesil yetiştiriyor… Geleceğin Türkiye’sinin insan kaynağını… Yöneticilerini” hedeflediği belirtilmişti.

Sadık Albayrak Berat Albayrak'la ilgili olarak "İstanbul'da. Nun Eğitim ve Kültür Vakfı'yla uğraşıyor. Yeni bir nesil yetiştiriyor... Geleceğin Türkiye'sinin insan kaynağını... Yöneticilerini. Berat yolunu çizdi... Okuyor... Araştırıyor... Çocuklarıyla ilgileniyor... Kaderin çizdiği yolda yürümek boynumuzun borcu." ifadelerini kullanmıştı.