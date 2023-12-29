Berat Albayrak eşi ile birlikte ortaya çıktı. Herkesi Galata Köprüsü’ne çağırdı

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 3 yıl sonra ilk kez videolu paylaşımla ortaya çıktı.

Eşi Esra Albayrak ile kamera karşısına geçen Albayrak, Türkiye Gençlik Vakfı’nın yapacağı ‘Filistin’e destek’ yürüyüşü için çağrı yaptı.

1 Ocak’ta yapılacak yürüyüş için Berat Albayrak herkesi Galata Köprüsü’ne çağırdı.

Albayrak çifti videoda şunları söylüyor:

Sevgili gençler, kıymetli aileler. Sınır ötesinde mücadele ederken şehit olan Mehmetçiklerimizin acısını yaşıyoruz. Öte yandan yaklaşık 3 aydır insanlık tarihinde az yaşanan bir soykırımı ekranlardan takip ediyoruz. Çocukları sistematik bir biçimde öldüren bir rejime teslim olmayı reddediyoruz.

Her platformda dünyanın tek bir ülkeye teslim olmaması gerektiğini haykırıyoruz.

Netanyahu hükümetinin işlenen savaş suçları nedeniyle yargılanmasını uluslararası ceza mahkemelerinde de karşılığını bulmasını istiyoruz.

1 Ocak’ta saat 08:30'da Gazze'deki şehitlerin ve Mehmetçiklerimizin acısını paylaşmak bu zulme karşı dik duruşumuzu göstermek için hepinizi Galata Köprüsü'ne davet ediyoruz.

ALBAYRAK NE ZAMAN İSTİFA ETTİ?

Sürekli ekonominin iyi gittiğini savunan ama ekonomiyi batıran Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 8 Kasım 2020’de istifa etti.

Ancak Albayrak sağlık sorunlarının gerekçe göstererek istifa etiğini duyurmuştu.

İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Albayrak, “At izi it izine karıştı” demişti.