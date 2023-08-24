Babası ve amcası dayısını öldürmesini istediler, yapmayınca zincirle ahıra bağlayıp işkence ettiler

Dayısını öldürmesini istediler

İHA'nın haberine göre; M.Ş., jandarmaya verdiği ifadede, babası ve amcasının kendisine ve ağabeyine silah vererek dayılarını vurmalarını istediklerini, bunu reddettikleri için işkence gördüklerini anlattı. M.Ş., evden kaçtıktan sonra amcasının arabayla kendisine çarparak yakaladığını ve ahıra götürdüğünü söyledi.

Yaşadıklarını anlatan M.Ş., “Babamla amcamın dayılarıma karşı bir husumeti vardı. Bu yüzden babam ve amcam İzzet Ş. ve Mahmut Ş., ben ve ağabeyimin eline silah verdi, "Gidin dayılarınızı vurun' dedi. Ben de yapmadım. Bu yüzden bana 'Tamam' dedi, 'Sen köye gideceksin, sen iyi icraat ettin.' Ben de eve gitmedim, evden kaçtım. Nizip’e gittim, otelde 3 gün yattım. 3 günden sonra Birecik’e arkadaşımın yanına geldim” dedi.

Zincirle bağlayıp idrarlarını yaptılar

M.Ş., ahırda eli ve ayağı hayvanların kancasına bağlanarak dövüldüğünü, babası, amcası ve ağabeyinin üzerine idrarlarını yaptıklarını iddia etti. M.Ş., işkenceyi çekip herkese gönderen amcasının videosunu annesine attığını, annesinin de jandarmaya ulaştırdığını belirtti. M.Ş., jandarmanın gelmesiyle kurtulduğunu ancak kendisi ve annesinin can güvenliği olmadığını ifade etti.

M.Ş., “Onlar da bana pusu mu kurmuşlardı bilmiyorum, beni orada gördüler ve kovaladılar. İlk kovalamacada beni yakalayamadılar. İkincisinde beni arada yakaladılar. Arabayla bana çarptılar, ben duvara çarptım. Bu nedenle kaçamadım. Amcam Mahmut Ş., beni döve döve arabaya götürdü. Orada en yakın ev Naibe halamındı, beni oraya götürdü, orada vurdu. Orada bir tek halam vardı. İlk orada burnumu kırdı. 'Burada rahat vuramayız. Köye götürelim' dedi” ifadelerini kullandı.

M.Ş., “Beni köye götürdüler. Köyden de ahıra götürdüler. Elimi ve ayaklarımı hayvanların kancasına bağladılar. Yatırdılar, tişörtümü çıkarttılar. İlk önce işkence yaptılar, sonra da 'Bunu kimseye anlatmayacaksın' dediler. Ağabeyim yaptı, kardeşim yaptı. Öğle saat 14.00’dan gece saat 23.00’a kadar işkence gördüm. Amcam 'Gelin idrarınızı bunun üzerine yapın' diyordu. Gelip üzerime idrarlarını yaptılar. Gece halam geldi ve zincirimi açtı. Gidip duş aldım, sabah oldu annemi aradım. Ona her şeyi anlattım. Annem ve babam fiili ayrı, sonra jandarma geldi. Jandarmaya benim kardeşimi gösterdiler. Beni de bir odaya kilitlediler. Büyük amcamın oğlunu da yanıma verdiler” dedi.