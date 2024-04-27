Abu Dabi'de yapay zeka destekli robotlar akaryakıt dolumu yapıyor

Abu Dabi'nin ünlü turistik noktalarından biri olan Al Reem Adası'nda, Adnoc Dağıtım akaryakıt dolum hizmetlerini devrim niteliğinde bir adım ile güçlendiriyor. Şirket, yapay zeka destekli robotlar aracılığıyla müşterilere hızlı ve güvenilir bir hizmet sunmaya başladı.

Bu yenilikçi uygulama, sürücülere akaryakıt dolum işlemlerini daha verimli ve etkili bir şekilde gerçekleştirme fırsatı sunuyor. Adnoc Dağıtım'ın Al Reem Adası'ndaki bu adımı, teknolojinin akaryakıt sektöründeki ilerlemesini ve hizmet kalitesindeki artışı vurguluyor.