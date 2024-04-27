Mehmet Topal bombayı patlattı. Okan Buruk'a gelecek teklifi açıkladı

Eski futbolcu Mehmet Topal, katıldığı canlı yayında Galatasaray'la ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Mehmet Topal, "Galatasaray'da şöyle bir rahatlık var. 'Atanımız da iyi tutanımız da' diyorlar. Şampiyon olmak isityorsanız bunların iyi olması lazım" diyerek Muslera ve Icardi'yi övdü.

Galatasaray'daki özgüvene dikkat çeken Topal, "Kazandığınız zaman liderlik özgüvenini sezon sonuna kadar götürdüğünüz zaman şampiyon olursunuz. Puan tablosu her şeyi anlatıyor" dedi.

Okan Buruk'la ilgili olarak da konuşan Mehmet Topal, "Okan Buruk'un futbolcular gibi uluslararası seviyede performansını yükselttiğini düşünüyorum. Teklifler de gelecektir ama Galatasaray'ı bırakır mı onu bilmiyorum" diye konuştu.