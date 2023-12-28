Babası yaşındaki sürücüyü tehdit eden taksici tutuklandı 'İçeri girsem bile seni bulurum' demişti

Antalya’da bir taksi sürücüsü geçtiğimiz günlerde magandalığa soyunarak TAG sürücüsünü tehdit ederek kameraya aldı.

Sürücüyü “Benim bölgemde bir daha seni görmeyeyim. İçeri girsem bile bulurum” diyerek kameraya alan şüpheli hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine nöbetçi mahkeme tarafından ‘kişiyi hürriyetten yoksun bırakma’ suçundan tutuklandı.

“BENİM EKMEĞİMİ KİMSE ALAMAZ”

Antalya’da yaşanan olayda, TAG sürücüsü yaşadığı panikle ne yapacağını bilemezken taksici, “Seni benim mahallemde bir daha görürsem yaş baş fark etmez. Senin plakanı aldım, kafama yazdım. Seninle denk düşeriz, arabanda yolcu görürsem nereden aldığının önemi yok. İçeri de girsem bu son uyarım” dedi. Tehditlerine devam eden taksici, “Bu iş çok büyüyecek, benim ekmeğimi kimse alamaz” sözlerini sarf etmişti.

O görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine taksici, yoğun tepki toplamıştı.