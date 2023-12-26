Taksiciler şimdi de yol kesmeye başladı

Kaynak: DHA
Taksiciler şimdi de yol kesmeye başladı
Antalya’daki bir otelin müşterilerini havaalanına bırakmak üzere yola çıkan minibüsün yolunu kesen taksiciler gözaltına alındı.

Turizm acentesi çalışanı E.K., minibüsünde bulunan müşterileri havaalanına ulaştırmak isterken, Y.E.G. (24) ve Ş.Ç. (26) isimli 2 taksi şoförü, aracın önünü keserek evraklarını incelemek istedi.

Olay yerine gelen trafik polisleri, E.K.'nın gerekli belgelere sahip olduğunu, acentenin müşterilerini taşıdığını ve herhangi bir sorununun olmadığını tespit etti. E.K., 2 taksi şoföründen davacı oldu.

‘Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ ve ‘iş ve çalışma özgürlüğünü engelleme’ suçlarından yargılanan taksiciler Y.E.G. ve Ş.Ç., gözaltına alındı.

d8a1bb79a02315d9268db32e5b1f8d38.jpg

26ddac888255a7917d3c2261603033bd.jpg

Son Haberler
Kızıl Goncalar dizisindeki denklem sahnesi gündem oldu. İşte Olan hep kızlara oluyor sahnesi Magazin
Kızıl Goncalar dizisindeki denklem sahnesi gündem oldu. İşte Olan hep kızlara oluyor sahnesi
Suç örgütlerinin değil polisin emrindeler Gündem
Suç örgütlerinin değil polisin emrindeler
Herkesin borcu faiziyle silinecek 'TBMM’de kabul edilip yürürlüğe girecek' Ekonomi
Herkesin borcu faiziyle silinecek 'TBMM’de kabul edilip yürürlüğe girecek'
Kale gibi güçlü bir bitki Şifalı Bitkiler
Kale gibi güçlü bir bitki
Halk borcunu ödeyemiyor. İcra sayısında bir yılda yüzde 59,4 artış Ekonomi
Halk borcunu ödeyemiyor. İcra sayısında bir yılda yüzde 59,4 artış
Yaşar Okuyan kimdir? Kaç yaşında, nereli, neden öldü? İşte Yaşar Okuyan'ın hayatı Gündem
Yaşar Okuyan kimdir? Kaç yaşında, nereli, neden öldü? İşte Yaşar Okuyan'ın hayatı
Ayşe Hatun Önal'ın mahkeme kararına rağmen evini boşaltmadığı ve aidat ödemediği ortaya çıktı Magazin
Ayşe Hatun Önal'ın mahkeme kararına rağmen evini boşaltmadığı ve aidat ödemediği ortaya çıktı