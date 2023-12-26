Taksiciler şimdi de yol kesmeye başladı

Turizm acentesi çalışanı E.K., minibüsünde bulunan müşterileri havaalanına ulaştırmak isterken, Y.E.G. (24) ve Ş.Ç. (26) isimli 2 taksi şoförü, aracın önünü keserek evraklarını incelemek istedi.

Olay yerine gelen trafik polisleri, E.K.'nın gerekli belgelere sahip olduğunu, acentenin müşterilerini taşıdığını ve herhangi bir sorununun olmadığını tespit etti. E.K., 2 taksi şoföründen davacı oldu.

‘Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ ve ‘iş ve çalışma özgürlüğünü engelleme’ suçlarından yargılanan taksiciler Y.E.G. ve Ş.Ç., gözaltına alındı.