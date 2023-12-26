Beşiktaş'ta taksici terörü! 20 milyonluk şehirde sayıları az olunca kendi kurallarını koydular

Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı üzerinde seyir halinde olan bir taksi şoförü ile yolcu arasında kavga çıktı.

İddiaya göre taksici, kendisini durduran bir yolcuyu aracına almak istemedi ve taraflar arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz Cumartesi günü gece saatlerinde Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nda yaşandı. İddiaya göre bir vatandaş, yoldan geçen taksiyi durdurdu ve gitmek istediği yeri söyledi. Taksi şoförü, yolcuyu aracına almak istemeyince ortalık gerildi.

Birbirlerine hakaret eden taraflar arasında yaşanan tartışma, kısa sürede tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü.

Taksi sürücüsü, “Seni almak zorunda mıyım oğlum” diyerek müşterinin üstüne yürürken, diğer vatandaşlar, tekme ve yumruklarla birbirine saldıran tarafları güçlükle ayırdı. Trafikteki bir kadın ise, “Ne yapıyorsunuz? Kendinize gelin” sözleriyle araya girmeye çalıştı.

Olay, cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Bunun yanı sıra, olayla ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı ifade edildi.