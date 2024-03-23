Babasını sokak ortasında sırtından bıçaklayarak öldürdü. Nedeni ‘pes’ dedirtti

Gaziantep'te yaşayan İbrahim Halil Öztunç, yeni bir otomobil satın alma amacıyla kredi çekmeye karar verdi.
Öztunç, kredi vermek için banka ipotek isteyince Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde oturan babası Hüseyin Öztunç'u aradı ve 10 dönümlük arazisinin tapusunu istedi.
Baba Öztunç ise oğlunun bu isteğinin reddetti.
EŞİYLE BİRLİKTE SURUÇ'A GİTTİ
Eşiyle birlikte Suruç'a giden İbrahim Halil Öztunç, babasını otomobiline bindirip seyir halindeyken ikna etmeye çalıştı.
Öztunç, babasını bir türlü ikna edemeyince Uzun Çarşı Caddesi üzerinde otomobilini durdurdu.
Araçtan inen ikili arasındaki çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bıçağını çıkaran Öztunç, babasını sırtından bıçakladı.
Baba kanlar içerisinde yere yığılırken oğlu ise olay yerinden aracıyla birlikte kaçtı.
KURTARILAMADI
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.
Sırt bölgesine toplam 4 bıçak darbesi alan baba, doktorların buradaki tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
BABA KATİLİ KISA SÜREDE YAKALANDI
Oğul İbrahim Halil Öztunç, eşiyle birlikte Gaziantep'e kaçmaya çalışırken yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı ile eşi, adliyeye sevk edildi.
Hüseyin Öztunç'un cansız bedeni ise Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.