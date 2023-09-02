Babasının eski koltuğuna geçebilir: 'Emir Sarıgül, Şişli Belediye Başkanlığı'na aday olacak' iddiası

CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül’ün, Şişli Belediye Başkan adaylığını açıklayacağı iddia edildi.

Babasının eski koltuğuna geçebilir: 'Emir Sarıgül, Şişli Belediye Başkanlığı'na aday olacak' iddiası

CHP'deki değişim tartışmalarının ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren açıklamalar yapan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül'ün, Şişli Belediye Başkanlığı’na aday olacağı öne sürüldü.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu ile birden fazla kez görüşen Emir Sarıgül'ün, aday olduğunu CHP liderine de ilettiği iddia edildi.

Sarıgül’ün kısa sürede Şişli Belediye Başkanlığı’na aday adaylığını kamuoyuna duyuracağı öğrenildi.

BABASI DA ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPMIŞTI

Emir Sarıgül’ün babası Mustafa Sarıgül de 1999 yılından 2014 yılına kadar Şişli Belediye Başkanlığı görevini yürütmüştü. 2014 Yerel Seçimlerinde CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olan Mustafa Sarıgül, başkanlığı AKP’nin adayı Kadir Topbaş'a kaybetmişti.

Sarıgül, 2019 Yerel Seçimlerinde ise Demokratik Sol Parti'den (DSP) Şişli Belediye Başkan adayı olmuştu. Sarıgül yüzde 28,89 oyla ikinci olurken, seçimi yüzde 48,49 oyla CHP'nin adayı Muammer Keskin kazanmıştı.

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