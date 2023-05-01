Bade İşçil gördüğü manzara karşısında isyan etti

Köpeğiyle birlikte Boğaz'da yürüyüşe çıkan oyuncu Bade İşçil, etrafa çöp bırakıldığını görünce sosyal medyadan sitem etti.

Bade İşçil gördüğü manzara karşısında isyan etti

Köpeğiyle birlikte Boğaz'da yürüyüşe çıkan oyuncu Bade İşçil, karşılaştığı manzara karşısında isyan etti. Etrafa bırakılan çöpler ve balık tutanların bıraktığı kancalı misinaları görünce kendini tutamayan oyuncu, kirliliğe sitem etti.

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Bade İşçil, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunarak takipçilerini uyardı.

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"ÇÖPÜNÜZE SAHİP ÇIKIN"

Deniz kenarına bırakılan çöplerin fotoğrafını paylaşan Bade İşçil, "İstanbul Boğazı harika. Hafta sonu hava da güzel olunca tıklım tıklım oluyor. Hakkımızdır Boğaz havası almak, keyifle manzarayı seyretmek, yürümek, koşmak, balık tutmak. Ama ne olur çöpünüze sahip çıkın" ifadelerini kullandı.

İşçil, daha sonra "Bu atılan çöpler denize, yollara savruluyor. Hepinizin pisliğini temizlemeye çalışan da bir insan. O da bir vatandaş" dedi.

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"KANCALI MİSİNALARINIZI YOLLARA ATMAYIN"

Ayrıca yürüyüş yaparken karşısına çıkan kancalı misinaları toplayıp çöpe atan Bade İşçil, "Hele ki balık tutan arkadaşlardan rica ediyorum, ne olur dolanan kancalı misinalarınızı, çöpe bile atarken paketlemeniz gerekirken, yollara atmayın. Ben bugün yol boyunca toplayıp çöpe attım" ifadelerini kullandı.

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"TUTMAK İÇİN BALIK DA KALMAYACAK"

Kancalı misinaların ne kadar tehlikeli olabileceğine değinen Bade İşçil, şöyle devam etti: Bunlar çoluk çocuk için, koşan, yürüyen insanlar için, kediler, köpekler için çok tehlikeli. Bir rüzgarla denize savrulsa, tutmak için balık da kalmayacak. Her şeyi geçtim, bu sorumsuzluk en çok sana zarar veriyor. Bir düşün.

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