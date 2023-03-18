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  • Oyuncu Bade İşçil'in kazancı dudak uçuklattı. 2 yılda oturduğu yerden parasına para kattı

Oyuncu Bade İşçil'in kazancı dudak uçuklattı. 2 yılda oturduğu yerden parasına para kattı

Ünlü oyucun Bade İşçil, 2 yıl önce Sarıyer'den, 5 milyon TL'ye villa aldı. Artan fiyatları fırsat bilip evini 23 milyon TL'ye satışa çıkardı. İki yılda elde ettiği süper kârla, hem daire hem de Marmaris'te arazi almak için arayışa başladı.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 11:39
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2 yılda oturduğu yerden parasına para kattı. Oyuncu Bade İşçil'in kazancı dudak uçuklattı.

Oyuncu Bade İşçil'in kazancı dudak uçuklattı. 2 yılda oturduğu yerden parasına para kattı
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Son dönemde ekranlardan uzak kalan Bade İşçil, deyim yerindeyse oturduğu yerden para kazandı. Bade İşçil, 2 yıl önce Sarıyer'den, 5 milyon TL'ye villa aldı. Artan fiyatları fırsat bilip evini 23 milyon TL'ye satışa çıkardı.

Bade İşçil, oğlunun okulu nedeniyle villasını sattıktan sonra yine aynı bölgeden daha küçük bir daire satın almayı planlıyor.

Eski eşi Malkoç Süalp'ten olan oğlu Azur'la Sarıyer'de yaşayan güzel oyuncu, bu evi 2021'de 5 milyon TL'ye almıştı. Artan emlak fiyatlarını fırsat bilip evini 23 milyon TL'ye satışa çıkaran ünlü oyuncu iki yılda elde ettiği kazancın bir kısmıyla da Marmaris bölgesinde arazi arayışına başladı.

Sadece iki yılda 18 milyon TL'lik bir kazanç elde eden 39 yaşındaki oyuncu, bu rakamı da yeni bir yatırım aracı olarak kullanmayı planlıyor

Her sene Bodrum'a giden ancak buradaki yüksek fiyatlar nedeniyle yatırım rotasını Marmaris'e çeviren oyuncu, söylenenlere göre burada uygun arazi satın almak için arayışlara başladı.

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