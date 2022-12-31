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Bade İşçil kötü haberi duyurdu

Ünlü oyuncu Bade İşçil, sağ ayağının sargılı halini sosyal medya hesaplarından yayınladı. Birçok takipçisi ünlü oyuncuya 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. İşte detaylar...

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 15:50
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Oyuncu Bade İşçil'den kötü haber

Bade İşçil kötü haberi duyurdu
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Oyuncu Bade İşçil, 2023'e sayılı günler kala ayağının sargılı olduğu halini sosyal medya hesaplarından yayınladı. 

İşçil, "2023 hazır mısın tatlım?" diye yazarak, ayakkabı emojisi koydu. 

Oyuncu, gelen geçmiş olsun mesajları üzerine açıklama yaptı. 

Bade İşçil, "İlginize çok teşekkür ederim. Endişelenmeyin neredeyse geçti sayılır. 2022 küçük bir nazar boncuğu taktı gitmeden" diyerek, nazar boncuğu emojisi koydu.

İşçil, gün içinde birçok seveninden geçmiş olsun mesajı aldı. 
 

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