Bade İşçil kötü haberi duyurdu

Oyuncu Bade İşçil, 2023'e sayılı günler kala ayağının sargılı olduğu halini sosyal medya hesaplarından yayınladı.
İşçil, "2023 hazır mısın tatlım?" diye yazarak, ayakkabı emojisi koydu.
Oyuncu, gelen geçmiş olsun mesajları üzerine açıklama yaptı.
Bade İşçil, "İlginize çok teşekkür ederim. Endişelenmeyin neredeyse geçti sayılır. 2022 küçük bir nazar boncuğu taktı gitmeden" diyerek, nazar boncuğu emojisi koydu.
İşçil, gün içinde birçok seveninden geçmiş olsun mesajı aldı.
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