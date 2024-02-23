Bademcik alınmalı mı

Prof. Dr. Erkan Tarhan bademcik hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı…

Bademcikler aslında vücudu korumak için çalışan organlardır, ancak bazen hastaya fayda yerine zarar verirler. Bademcikler sadece zorunlu olduğunda çıkarılmalıdır. Ameliyat olma koşulları ve zorunlulukları çok açık bir şekilde belirlenmiştir. Bademciklerin çıkarılma kararı sadece bu koşullara uygunsa alınmalıdır. İşte, bademciklerin kesinlikle çıkarılması gereken haller:

Bademciklerin kesinlikle çıkarılması gerekmediği, ancak hastanın yaşam kalitesini azalttığı için çıkarılmasının yararlı olacağı haller.

Kronik bademcik iltihabına bağlı olarak ağız kokusu,

Bademcik taşı oluşumu,

Bademcikte beyaz renkli birikintiler (magma) oluşması,

Horlama sorunu,

Büyük bademciğin yutma ve konuşma güçlüğüne neden olması,

Beta hemolitik grup A streptekok bakterisi taşıması (özellikle kalp ve eklem romatizması olanlarda),

Yüksek ateş nedeniyle nöbet geçiren çocuklar.

Çok büyük, birbirine değen bademcikler solunum ve beslenme sorunlarına yol açtıysa çıkarılmalıdır. Sık sık bademcik iltihabı atakları yaşanıyorsa. Yani son 1 yılda 7 defa bademcik iltihabı, son 2 yılda her 5 defa bademcik iltihabı, ve son 3 yılda her yıl 3 defa bademcik enfeksiyonu atakları olmuşsa bademcikler çıkarılmalıdır.

Hastada uyku sırasında nefes kesilmesi (apne) varsa, apne tehlikeli bir rahatsızlık olduğu için çıkarılmalıdır. Bademciklerden biri diğerine göre daha büyükse, tümör ihtimali için tanı amaçlı çıkarılıp patolojiye gönderilmelidir. Peritonsiller apse oluşmuşsa. Yani hastada bademcik iltihabı bademciklerin etrafını da tutan bir abseye sebep olmuşsa çıkarılmalıdır.