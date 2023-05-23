Bademciklere iyi gelen bitkiler

Editör: Naim Arıoğlu

Abdestbozanotu

Gülgillerden; siyah ve yeşil boya çıkartılan bir bitkidir. Rutubetli yerlerde yetişir. Boyu 70 santimetre kadardır. Kökü akıcıdır. Mideyi kuvvetlendirir. Göğüs ağrılarını dindirir. Ateşi düşürür. Boğmaca, öksürük ve baş ağrılarını keser. Vücuda dinçlik verir. Balgam ve ter söker. Burun kanamalarını keser. Bademcik şişlerini indirir. Mide yanması ve bağırsak gazlarını giderir. Çıbanın olgunlaşmasına yardım eder

Adaçayı

Ballıbabagillerden; özellikle Akdeniz bölgesinde yetişen ıtırlı bir bitkidir. Menekşeye benzeyen çiçekleri haziran, temmuz aylarında açar. Yaprakları uzun, kenarları tırtıllı, beyazımsı yeşil renktedir. Hafif kafuru kokusu vardır. Çiçek açtığı zaman toplanıp, kurutulur. Mide va bağırsak gazlarını giderir. Mide bulantısını keser. Hazım sisteminin düzenli çalışmasını sağlar. Boğaz, bademcik ve dişeti iltihaplarını giderir. Göğsü yumuşatır. Astımdaki sıkıntıları geçirir. İdrar ve ter söktürür. Banyo suyuna katılıp yıkanılırsa; zindelik verir. Günde, 3 kahve fincanından fazla içilmemelidir

Ağaççileği

Gülgillerden; böğürtlen gibi çalı halinde, dikenli bir bitkidir. Kümeler halindedir. Kendiliğinden yetişir. Meyvesi duta benzer. Sarımtırak kırmızı portakal renginde, sulu ve güzel kokuludur. Meyvesi toplanıp, kurutulur. Reçel, şurup ve likör yapılır. Meyve olarak da yenir. Kanı temizler, vücutta biriken zehirli maddelerin atılmasını sağlar. Terletir ve idrar söktürür. Kabızlığı giderir. Vücuda dinçlik verir. Romatizma, mafsal kireçlenmesi, nikris, boğaz, bademcik ve göz iltihaplarında kullanılır. Kansızlık ve veremde çok iyi bir gıdadır. Ateş’i düşürür. Üre ve şeker hastalarına da faydalıdır. Mide ülseri olanların kullanmamaları gerekir

Ayva’nın suda bekletilmesi ile elde edilen şurupla gargara yapılırsa boğaz

iltihaplarına iyi gelir.



Kara duttan yapılan şurup ağız ve boğaz iltihaplarını geçirir.

Gül yaprakları ile yapılan çayla gargara yapmak boğaz iltihaplarında çok

etkili olur.



Hintyağı boğaz ağrısı hallerinde 20 gram içilip bir gün de oruç tutulursa

şikayet konusu olan durumlar geçer.



Ihlamur, sarımsak, frenk üzümü, dut boğaz ağrılarına iyi gelir.

İncir sütle birlikte pişirilerek yenilirse nezleyi ve boğaz ağrılarını

giderir. Göğsü yumuşatır.



Kara kafes gargara yapıldığında, boğaz iltihabı ve anjine etkili olur.



Kızıl yaprak kaynatılarak gargara yapıldığında boğaz iltihaplarını yok eder.



Buruna çekildiğinde nezleyi geçirir.



Limon suyu boğaz hastalıklarına ve bademcik rahatsızlıklarına iyi gelir.



Melek otu kaynatılarak gargara yapıldığında boğaz yaralarını tedavi eder.



Menekşe yapraklarından yapılan çay bronşit, boğaz ve göğüs iltihaplarına çok iyi gelir.



Mine çiçeği suyu ile gargara yapıldığında boğaz iltihaplarını giderir.



Mürver ağacı çiçeklerinden yapılan çay ağızda gargara yapıldığında bademcik iltihaplarını önler.



Yabanmersini boğaz hastalıklarına iyi gelir.