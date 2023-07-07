Bademin faydaları neler? Badem neye iyi gelir?

Yapılan araştırmalara göre bilim insanları dünyanın en yararlı besini olarak bademi seçti. Ülkemizde de sevilerek tüketilen bademin faydaları merak ediliyor. Peki, bademin faydaları neler? Badem neye iyi gelir?

Bademin faydaları neler? Badem neye iyi gelir?

Dünyanın en iyi besini olarak seçilen bademin kilo vermeden sindirim sistemine kadar pek çok konuda sağlığa faydası bulunmaktadır. Peki, bademin faydaları neler? Badem neye iyi gelir?

Besinler vücudumuz üzerinde birçok yarar sağlar. İçerdikleri vitamin ve mineraller sayesinde sağlığımız üzerinde etkin bir rol oynarlar. En son yapılan araştırmalara göre bilim insanları dünyanın en besleyici ve yararlı besinini seçti.

Özellikle işlenmiş karbonhidratların yerine badem tüketmeniz, size düşük kalori olarak dönecektir.

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BADEMİN FAYDALARI NELER?

- Bir avuç badem 163 kaloridir ve içerisinde zeytinyağında bulunan sağlıklı doymamış yağlar vardır. 3.4 gramında omega 3'ler gibi çoklu doymamış yağ, 6 gram protein ve 3,5 gram lif bulunur. Bu bakımdan kalp sağlığı ve kolesterol ile birebir mücadele eden bir besin kaynağıdır. Antioksidanlar ile güçlüdür.

- Her bir bademin içerisinde fazla miktarda antioksidan bulunur, özellikle çiğ badem tüketmeniz vücudunuz için çok yararlıdır. Uzmanlar, çiğ badem tüketmenin günümüzde yaşadığımız fazla stresi azalttığı yönünde sonuçlara varmıştır.

- Antioksidanlar, vücudumuzda LDL (kötü) kolesterolün iltihaplanması gibi durumlarla mücadele ederler. Bademin bu konuda oldukça büyük rol oynadığı görülmüştür.Yüksek miktarda magnezyum içeriyor

- Bir avuç badem, günlük magnezyum ihtiyacınızın %20'sini karşılar. Özellikle magnezyum eksikliğini badem tüketerek kapatabilirsiniz.

- Badem karbonhidrattan fakir, yağ ve posadan zengin olması nedeniyle tok tutma özelliğine sahip. Yağ ve posa içeriği ile kan şekerini dengede tutmak, tokluk sağlamak ve kabızlığı önlemek gibi etkileriyle kilo kontrolüne yardımcı olur.

- Yağlı yiyecekler bağırsaklardaki kasların kasılıp gevşemesine yardımcı olarak bağırsak hareketlerinin artmasına neden olur. Posadan zengin yiyecekler ise bağırsağa su çekerek bağırsak hareketlerini artırır. İçeriğinde bulunan yağlar ve posa sayesinde kabızlığa iyi gelir.

- Badem kilo kontrolüne yardımcı olması, antioksidan içeriği ve posa içeriği sayesinde kansere karşı koruyucudur.

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