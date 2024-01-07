Bagaj kutusundan göçmen çıktı. Hayatlarının şokunu yaşadılar

Kaynak: Haber Merkezi
Bagaj kutusundan göçmen çıktı. Hayatlarının şokunu yaşadılar
Fransa'dan dönen ailenin gelen sesler üzerine kontrol ettiği bagaj kutusundan iki göçmen çıktı.

Fransa tatilinden dönen İngiliz bir aile, araçlarının tavanından gelen sesler üzerine kontrol etmek için araçlarını durdurdu.

Araçlarının tavanında bulunan bagaj kutusunu kontrol eden aile bir anda hayatının şokunu yaşadı.

Bagaj içerisinden inen iki göçmen ailenin tepkilerine ve bagaj içerisindeki eşyalarına ne olduğuna dair sorularına aldırış etmeden hiçbir şey olmamış gibi yürüyerek gözden kayboldu.

Göçmenlerin aracın İngiliz plakasına sahip olması nedeniyle İngiltere'ye ulaşmayı umdukları için bagaj kutusuna saklandıkları belirtildi.

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